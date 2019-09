Glosse «Das Nötigste für das Studentenleben» - Die wohl kleinste Einkaufsmöglichkeit der Ostschweiz Die Migros eröffnet mit «Cube» einen Kleinladen an der Universität St. Gallen Miguel Lo Bartolo

Migros eröffnet den «Cube» an der HSG.Bild: Miguel Lo Bartolot

Seit geraumer Zeit steht fest, dass die Migros weiterhin gastronomische Partnerin der HSG bleibt. Pünktlich zum Semesterbeginn eröffnete deshalb im Gebäude A der Universität die wohl kleinste Einkaufsmöglichkeit der Ostschweiz, genannt «Cube». Die Ladenfläche beträgt geschätzt knappe fünf Quadratmeter. Im Vergleich zu anderen HSG-Bauten ein sehr kleines Projekt; man denke an das kürzlich bewilligte «Learning Center». Immerhin: Beim überschaubaren Angebot erübrigt sich das lange Rätseln nach dem geeigneten Abendessen. An einer Self-Checkout-Kasse sollen sich die rund 9000 Studenten und Studentinnen selbst bedienen. Die Idee dahinter ist, dass die Studierenden nach ihren Vorlesungen kleinere Einkäufe für einen gemütlichen WG-Abend unkompliziert und gleich vor Ort erledigen können. Nach der ersten Woche Abendessen à la «Cube» – bestehend aus Asia Noodles oder Pasta – dürfte allerdings für eine vielfältigere Auswahl kein Weg mehr zu weit sein. Im Sortiment sind wohlgemerkt auch ein bescheidener Mix von saisonalem Gemüse sowie diverse Milchprodukte und Snacks. Ob sich aus diesem Angebot ein schnelles Abendessen zaubern lässt, liegt an den Kochkünsten der Studierenden. Der «Cube» scheint noch nicht angekommen zu sein. Bei einem Mittagsrundgang an der HSG weiss noch kaum jemand Auskünfte über den Kleinladen zu geben. Kein Wunder, schliesslich geht der gräuliche Kiosk, der sich scheu wie ein Reh hinter der Cafeteria versteckt, in der grossräumigen und aschfarbenen Halle unter.