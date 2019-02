Klimanotstand in St.Gallen: Jugendliche wollen im Parlament mitreden

Nicht nur volljährige Schweizerinnen und Schweizer, sondern auch Kinder, Jugendliche sowie Migrantinnen und Migranten können in der Stadt St.Gallen politisch teilhaben. Dank des sogenannten Partizipationsreglements können sie ihre Anliegen bei politischen Behörden deponieren. Zumindest auf dem Papier. In der Realität wurde dieses Instrument bis jetzt nur selten genutzt. Seit das Partizipationsreglement 2007 in Kraft trat, gab es nur zwei Vorstösse von Jugendlichen und sechs von Migranten. Der aktuelle Jugendlichen-Vorstoss zum Klimawandel ist der erste seit zehn Jahren.

Jeyakumar Thurairajah (Grüne), Nadine Niederhauser (Grünliberale), Stefan Grob (CVP) und Etrit Hasler (SP) wollten das Reglement per Motion aktualisieren. Das Stadtparlament hat die Motion im Juni 2018 aber in ein Postulat umgewandelt. Das Reglement bleibt also vorläufig so, wie es ist, doch der Stadtrat wird bald einen Bericht dazu vorlegen.