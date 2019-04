Im St.Galler «Parterre 33» findet bald die 100. Veranstaltung statt Im «kleinsten Mehrspartenhaus der Schweiz» finden nur wenige Besucher Platz. Doch gerade das macht laut Andreas B. Müller den Charme seines Veranstaltungslokals aus. Kommende Woche findet dort der 100. Anlass statt. Roger Berhalter

Designer Urs Bürki, bald im «Parterre 33». (Bild: Benjamin Manser)

Die Zahl 33 ist im «Parterre 33» Programm. Das Kulturlokal befindet sich in einem ehemaligen Trödlerladen am Stadtpark, an der Rorschacher Strasse 33. Und 33 Besucherinnen und Besucher finden dort Platz – «maximal», wie Andreas B. Müller lachend ergänzt. Er hat das Lokal gemietet und vor vier Jahren als «Parterre 33» eröffnet. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin Doris Hörler kümmert er sich seither um das Kulturprogramm. Im Erdgeschoss finden seit März 2005 Veranstaltungen aller Art statt: Kunstausstellungen, Konzerte, Lesungen, Vorträge, Workshops, Weinproben und Degustationen. «Wir sind das kleinste Mehrspartenhaus der Schweiz», sagt Müller, auf die Programmvielfalt angesprochen. Bei der Breite des Angebots lasse er sich nicht einschränken.

Die Briefträgerin lädt zur Kuchendegustation

Das Verbindende aller Anlässe sei die Begeisterung der Beteiligten für ihre Sache, seien es Musiker, bildende Künstler, Schriftstellerinnen oder die Quartierbriefträgerin. Von Letzterer erfuhr Müller im Gespräch zufällig, dass sie eine leidenschaftliche Bäckerin sei. Kurz darauf lud sie im «Parterre 33» zu einer Degustation. Mittlerweile führt sie das Café Goldkind am Marktplatz. Geschichten wie diese sind ganz im Sinn von Andreas B. Müller. Er versteht das «Parterre 33» als «Plattform für Passionen».

Dass kaum drei Dutzend Besucherinnen und Besucher Platz finden, sieht Müller als Vorteil. «Das Publikum kommt den Künstlern sehr nahe, niemand kann ausweichen. Diese fehlende Distanz macht das besondere Erlebnis bei uns aus.» Zudem sei das Lokal auch mit nur zehn Gästen schon gut gefüllt. Müller erinnert sich an ein Blueskonzert im vergangenen Jahr, das nur drei Leute anlockte. «Die beiden Musiker spielten aber trotzdem und so, als sässen sie vor grossem Publikum.»

Am kommenden Mittwoch findet im «Parterre 33» schon der 100. Anlass statt. Müller hat den Designer Urs Bürki aus Speicher eingeladen, der den preisgekrönten Hocker Zoid ausstellen wird. Der Künstler wird persönlich anwesend sein und über seine Arbeit Auskunft geben.

Ausstellung: 24.4., 18.30 Uhr (Vernissage), 25./26.4., 15–19 Uhr und 27.4., 11–16 Uhr