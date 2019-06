Das jährliche Konzert der Knabenmusik St. Gallen steht ganz im Zeichen des Jugendmusikfests Derzeit bereitet sich die Knabenmusik auf das 17. Jugendmusikfest in Burgdorf vor. Eine Hörprobe geben die Jungmusiker morgen Samstag am «Knabenmusik in Concert». Claudia Schmid

Die Knabenmusik St. Gallen probt im Spelterini-Schulhaus für ihr Konzert vom Samstag, 22. Juni 2019. (Bild: Urs Bucher, 20. Juni 2019)

Der grosse Höhepunkt im Jahresprogramm der Knabenmusik St. Gallen ist das Jugendmusikfest, das alle fünf Jahre stattfindet. «4500 Jugendliche werden sich am 21. und 22. September in Burgdorf treffen und bewerten lassen», sagt Vereinspräsident Markus Straub.

An der letzten Ausgabe in Zug räumten die jungen Leute aus St. Gallen gehörig ab: Drei erste Plätze in den Kategorien Marschmusik, Tambouren und Hallenshow brachten sie nach Hause. Das Blasorchester erreichte zudem in der Oberstufe den dritten Platz.

Erneut ein Glanzresultat im Visier

Die Knabenmusik will alles dafür geben, um in Burgdorf erneut ein Glanzresultat zu erreichen. Dafür probt sie seit Wochen intensiv. Wie sich der Stand der Vorbereitung anhört und ansieht, können alle Interessierten am «KM in Concert» von Samstag, 22. Juni 2019, in der Olma-Halle 9.1.2 erfahren. Der Titel «Von Heimat bis Hollywood» verspricht eine musikalische Reise mit Melodien aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt. Heimatliche Klänge sind ebenso vertreten wie afrikanische Rhythmen. Auf der Bühne stehen Blasorchester, Tambouren und sogenannte Majoretten, also Formationstänzerinnen.

Gemäss Markus Straub haben die Jugendlichen die Musiktitel selber ausgesucht und ein Programm zusammengestellt. Sie präsentieren die beiden Werke, mit denen sie am Jugendmusikfest den Erfolg der letzten Ausgabe wiederholen möchten: das Aufgabenstück «The Revenge Of The Witch» von Fritz Neuböck und das Selbstwahlstück «Moving Heaven And Earth» von Philip Sparke. Auch die Tambouren werden ihre Wettbewerbsstücke «By Land And Sea» von Markus Bolt und «Drumline» von Lionel Renaud aufführen.

Jugendmusikfest interessiert doppelt

Markus Straub ist auf das diesjährige Jugendmusikfest doppelt gespannt: 2023 ist St. Gallen der Austragungsort, im selben Jahr feiert die Knabenmusik ihr 75-Jahr-Jubiläum. «Die Organisationsarbeiten haben bereits begonnen», betont der Vereinspräsident. Für das Präsidium des Organisationskomitees hat er bereits Nicolo Paganini, Nationalrat und Olma-Direktor, Regierungsrat Stefan Kölliker und Stadtrat Markus Buschor gewinnen können. Das 18. Schweizer Jugendmusikfest wird am 16. und 17. September 2023 auf dem Olma-Areal stattfinden.

Das nationale Nachwuchsmusikfest folgt einem Fünfjahresrhythmus. Weil es in Burgdorf mit einem Jahr Verspätung durchgeführt wird, steht St. Gallen bereits nach vier Jahren auf dem Plan. Markus Straub erwartet über 100 Formationen und mehr als 4000 Musikerinnen und Musiker, die in verschiedenen Kategorien und Stärkeklassen antreten.

Nachwuchs ist herzlich willkommen

Zunächst ist aber bei der Knabenmusik St. Gallen noch «business as usual» angesagt. Dazu gehört auch die Suche nach neuen Mitgliedern. «Wie alle Musikvereine müssen wir uns nach der Decke strecken, um den Nachwuchs zu sichern», sagt der Vereinspräsident. Er lädt alle Jugendlichen ein, das «KM in Concert» in der Olma-Halle zu besuchen.

«Während des Konzertes können sie sich am allerbesten davon überzeugen, wie viel Spass es im Blasorchester, bei den Tambouren und den Majoretten macht.»

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Es gibt eine Tombola und eine Festwirtschaft. Der Eintritt ist frei.