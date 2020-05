«Das ist nicht das Ende des Sandskulpturen-Festivals» – Wegen Corona fällt die Rorschacher Veranstaltung ins Wasser

Vom 10. bis 17. August hätten sich wie jedes Jahr die besten Sandkünstler in Rorschach gemessen. Dieses Jahr kann das beliebte Festival nicht stattfinden.



Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Man werde das Festival 2021 mit noch mehr Elan angehen, sagt Veranstalter Urs Koller.

Bild: Hanspeter Schiess

Der Rorschacher Urs Koller hat das Sandskulpturen-Festival vor über 20 Jahren ins Leben gerufen. Bild: Rudolf Hirtl



Das 21. internationale Sandskulpturen-Festival in Rorschach findet nicht statt. Von 10. bis 17. August hätten 20 der weltbesten Carver (Sandkünstler) auf der Arionwiese ihre Kunstwerke erstellen sollen. Daraus wird nun leider nichts, wie Urs Koller auf Anfrage bestätigt. Der Festivalinitiant sagt:

«Ich habe lange mit mir gerungen, ehe ich mich für die Absage entschieden habe.»

Grenzen sind es denn auch, die mit zur Entscheidung beigetragen haben. Koller begründet seine Entscheidung so:

«Die zehn Künstlerpaare kommen alle aus dem Ausland. Ob sie im August in die Schweiz einreisen dürfen, ist mehr als ungewiss. Ausserdem haben wir zu Beginn des Festivals jeweils sehr viele Besucher auf dem Platz. Daher kämen wir auch in Konflikt mit der 1000-Personen-Limitierung.»

Zudem sei die momentane Situation auch für die langjährigen Sponsoren sehr schwierig. Die Absage bedeutet nicht das Ende des weit über die Grenzen hinaus bekannten Festivals. «Im Gegenteil, wir werden im nächsten Jahr mit umso mehr Elan wiederkommen.»

Die Parkplätze an der Rorschacher Uferpromenade bleiben noch ein letztes Mal zu

Derweil will die Stadt Rorschach im Zuge der Lockerungen der Coronamassnahmen ihre Parkplätze am See wieder öffnen. Laut Stadtpräsident Röbi Raths sind die öffentlichen Parkplätze kommendes Wochenende nochmals gesperrt. Danach ergebe es zusammen mit den Massnahmen des Bundes Sinn, sie für die Bevölkerung wieder zugänglich zu machen. Definitiv entscheidet der Stadtrat kommende Woche.