«Das ist eine Riesenkatastrophe»: St.Galler Baumeister sind genervt, weil wegen eines Rechtsstreits weniger Aushubmaterial in die Deponie Tüfentobel geliefert werden darf

Trotz Baubooms sind die Baumeister der Region St.Gallen genervt. Für die Deponie Tüfentobel in Gaiserwald gibt es erneut Einschränkungen. Ausweichmöglichkeiten in der Umgebung gibt es so gut wie keine.