Das Wittenbacher Gewerbe sagt Ja zur Politik Drei Mitglieder des Gewerbevereins Wittenbach-Häggenschwil möchten diesem verbieten, sich politisch zu äussern. Grund ist die unerwartete Wahlempfehlung im Herbst. Die Anträge wurden abgelehnt. Adrian Lemmenmeier

Näf statt Gröble. Diese Wahlempfehlung hatte der Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil vergangenen Herbst abgegeben. (Bild: Urs Bucher (26.Oktober 2018))

Zwei ausserordentliche Anträge standen auf der Traktandenliste. Beide wollten in unterschiedlichem Wortlaut dasselbe: dass sich der Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil in Zukunft aus der Politik heraushält. Über beide befand der Verein am Donnerstagabend. 50 stimmberechtigte Mitglieder waren zur Hauptversammlung ins Restaurant Erlenholz gekommen.

Hintergrund der Anträge waren die letztjährigen Wahlen ins Wittenbacher Gemeindepräsidium. Im zweiten Wahlgang hatten sich sämtliche Ortsparteien hinter Norbert Näf (CVP) gestellt. Danach positionierte sich auch der Gewerbeverein mit deutlichen Worten für den CVP-Mann. Das kam für manche überraschend, hatte doch Präsidentin Heidi Riklin zuvor gegenüber dem «Tagblatt» gesagt, dass der Verein grundsätzlich keine Wahlempfehlungen abgebe.

Eine Meinung bilden, aber keine Parolen abgeben

Einen solchen Grundsatz wollten drei Mitglieder in den Vereinsstatuten verankern. «Den Organen des Vereins ist es untersagt, zu politischen Wahlen und Abstimmungen offizielle Empfehlungen abzugeben», hiess es im einen Antrag. Und im anderen: «Der Gewerbeverein hat weder personenpolitische noch sachpolitische Empfehlungen abzugeben oder zu publizieren.» Für politische Parolen sei die Partei, nicht der Gewerbeverein das richtige Gefäss, begründete ein Antragsteller. Veranstaltungen, die zur politischen Meinungsbildung dienen, solle man durchaus durchführen. Ein Podiumsgespräch, wie es der Verein im Wahlkampf im Café Vivendi organisiert habe, müsse auch in Zukunft möglich sein. Ein anderer Antragsteller argumentierte gleich: Der Gewerbeverein solle sich auf die Interessen des Gewerbes konzentrieren, nicht auf die Politik.

«Das ist einigermassen demokratiefeindlich»

Die beiden Anträge stiessen auf rege Gegenwehr. Der Vorstand empfahl sie zur Ablehnung. «Die Anträge widersprechen klar den Statuten des Vereins», sagte Präsidentin Heidi Riklin. Die Wahrung der «Interessen in wirtschaftlicher und gewerbepolitischer Sicht» sei Teil des Vereinszwecks. Es sei schon richtig, dass sie gegenüber den Medien gesagt habe, dass der Verein keine Wahlempfehlungen abgebe, so Riklin. «Doch ich habe meine Meinung später geändert.» Ausserdem sei der Entscheid, Norbert Näf zur Wahl zu empfehlen, im Herbst an einer ausserordentlichen Versammlung gefällt worden – demokratisch, von der Mehrheit der Anwesenden getragen.

Seitens der Antragsteller war gerade in Bezug auf diese ausserordentliche Versammlung Unmut zu vernehmen. Der Vorstand – in dem mit Heidi Riklin und Beat Schmid zwei CVP-Mitglieder sitzen – habe damals gegen den parteilosen Oliver Gröble geschossen. Der Gewerbeverein könne aber kein parteipolitisches Vehikel sein.

Auch zwei frühere Gemeindepräsidenten ergriffen das Wort. Albert Etter nannte die Anträge «einigermassen demokratiefeindlich». Fredi Widmer sagte, der Gewerbeverein werde dadurch völlig unbedeutend.

«Ich kenne keinen anderen Gewerbeverein, der nicht politisch sein will.»

Wenn sich ausserdem die Organe des Vereins nicht politisch äussern könnten, wären diese an einer Delegiertenversammlung des Kantonalen Gewerbeverbandes überflüssig.

Die Mehrheit teilte diese Ansicht. Sie schickte die beiden Anträge bachab. Mit je 34 Nein- zu 3 Ja-Stimmen.