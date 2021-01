Zusammenschluss Aus der Stadt am See wurde nichts: Nun macht das Gewerbe in der Region Rorschach, was die Politik nicht schafft «Zusammen ist man stärker», darin sind sich Stefan Meier und André Eberhard, die Präsidenten der Gewerbevereine Rorschach und Rorschacherberg, einig. Aus diesem Grund wollen sie die beiden Gewerbevereine zum «Gewerbe Region Rorschach» fusionieren.

André Eberhard (links) und Stefan Meier haben die geplante Fusion der Gewerbevereine bekanntgegeben. Bild: Rudolf Hirtl

Aufgrund der aktuellen Coronasituation müssen die Mitglieder der Gewerbevereine von Rorschach und Rorschacherberg per Post und schriftlich über den Antrag der beiden Vorstände abstimmen. Die Vorstände beantragen, die zwei Vereine zu fusionieren. Nicht nur, weil die Vorstandsmitglieder beider Gewerbevereine der Vereinigung vorbehaltlos zugestimmt haben, dürfte das Ganze nur mehr eine reine Formsache sein. Auch aus den Reihen der Gwerbler ist breite Zustimmung auszumachen. «Ich finde es super, den Mut zu haben, für einen Zusammenschluss», sagt beispielsweise Karl Streule.

Vorstand ist motiviert Gas zu geben

«Die meisten unserer Mitglieder sind auch Mitglied im Gewerbe Rorschach», sagt André Eberhard, Präsident des Gewerbevereins Rorschacherberg. Auch Rorschachs Gewerbepräsident Stefan Meier bestätigt, dass viele seiner Mitglieder auch im Rorschacherberg als Mitglied registriert sind. Darum und aufgrund der seit Jahren guten Zusammenarbeit soll die Vereinigung erfolgen. Bereits hätten sich sechs der bisher zwölf Vorstandsmitglieder bereit erklärt, im neuen Vorstand mitzuwirken. Drei aus Rorschach und drei aus Rorschacherberg. André Eberhard, der sich als Präsident zur Verfügung stellt, freut sich: «Wir sind bereit, gestärkt in die Zukunft zu gehen. Mit dem neuen Vorstand fliessen die Erfahrungen beider Vereine in den neuen Verein ein».

Zusammen 270 Mitglieder

Die Coronapandemie habe gezeigt, dass es gemeinsam besser gehe, ergänzt Stefan Meier. Er freue sich, dass mit dem neuen Verein Gewerbe Region Rorschach die Interessen der Gwerbler noch stärker vertreten werden könnten. Da die nötigen Versammlungen nicht physisch stattfinden können, plant der neue Vorstand ein Gründungsfest im Herbst 2021, sofern es die Bedingungen zulassen.

Dem Gewerbeverein Rorschach sind 200 Mitglieder angeschlossen, jenem im Rorschacherberg 70 Mitglieder. Vor eineinhalb Jahren hätten die beiden Präsidenten das erste Mal mit dem Gedanken einer Fusion gespielt, danach sei der Prozess ins Laufen gekommen. Stefan Meier ist seit acht Jahren Präsident, André Eberhard seit 14 Jahren. Eberhard übernimmt das Präsidium vom Gewerbe Region Rorschach auch deshalb, da Meier sein Geschäft verkauft hat und als Angestellter der katholischen Kirche kein eigentlicher Gwerbler mehr ist, was aber Bedingung für dieses Amt ist. «Wir wollen mit diesem Schritt die Region am See stärken und den Zusammenhalt der Gewerbevereine auch visuell sichtbar machen», sagt André Eberhard.

Von der Messe am Berg zur Neuauflage der Exposeé

«Wir hätten den abtretenden Präsidenten des Gewerbvereins Rorschach gerne bei einem Fest geehrt. Dies geht derzeit aber leider nicht.» Gelegenheit dies nachzuholen gebe es an der Messe am Berg im November, falls diese stattfinden könne. Vorstellbar ist laut Eberhard auch, mittelfristig wieder eine Gewerbemesse in Rorschach durchzuführen. Ähnlich wie im Herbst 2000, als zum 300-Jahr-Jubiläum des Gewerbevereins Rorschach die «exposee – Messe am See» stattfand. Ebenfalls wie damals in Festzelten direkt am Seeufer, da der Stadthofsaal für eine solche Veranstaltung zu klein ist. Der 1698 gegründete Gewerbeverein Rorschach hätte 2023 sein 325-Jahr-Jubiläum gefeiert. Dieses Fest wird nun nach erfolgter Fusion zusammen gefeiert.