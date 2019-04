«Das Gefühl war unerträglich»: Wie eine St.Galler Autistin ihren Alltag erlebt

Bis Samstag finden im Rahmen einer Autismuswoche mehrere Anlässe in St.Gallen statt, organisiert vom Verein Autismushilfe, mit Unterstützung der Fachstelle Autismushilfe Ostschweiz. Die Woche startet am Weltautismustag vom Dienstag, 2. April, 18 bis 19.30 Uhr, mit einem öffentlichen Aspergertreff in der Denkbar an der Gallusstrasse 11.

Am Mittwoch findet eine ganztägige Veranstaltung mit dem Titel «Frauen mit Autismus – schwierige Lebenssituationen, Krisen und Herausforderungen» an der Wassergasse 18 statt (Anmeldung unter info@autismushilfe.ch oder 071 222 54 54). Ebenfalls am Mittwoch, 18 bis 19.30 Uhr, sind in der Denkbar Geschichten von Autisten zu hören.

Am Donnerstag, 19 bis 21.30 Uhr, schildert der Psychologe und Autist Matthias Huber an der Wassergasse seine «Überlegungen zum Thema Autismus» (Anmeldung erforderlich). Am Freitag, 19 bis 21 Uhr, endet der öffentliche Teil der Autismuswoche mit einer Vorführung des Films «Adam» an der Wassergasse 18.