Das Fundament für den Wahlkampf ist gelegt: Ein erster Blick in die Listen für die St.Galler Parlamentswahlen vom Herbst Am 27. September wird das St.Galler Stadtparlament neu bestellt. Dazu treten 333 Personen auf 14 Listen an. Der Frauenanteil bei den Kandidaturen ist so gross wie noch nie zuvor.

333 Kandidatinnen und Kandidaten wollen am 27. September einen Sitz im Parlamentssaal im St.Galler Waaghaus erobern. Bild: Urs Bucher (14.1.2020)

Parallel zu den Stadtratswahlen wird in St.Gallen das Parlament neu bestellt. Diese Proporzwahlen stehen in der Öffentlichkeit wie immer im Schatten der Ausmarchung um die Regierungssitze. Das tun sie zu Unrecht: Angesicht der knappen Mehrheiten im Parlament sind sie mindestens so entscheidend für die Stadtpolitik 2021 bis 2024.

Davon, dass sich der links-grüne Trend der Wahlen 2012 und 2016 fortsetzt, ist auszugehen. Die Frage ist, wie stark er das tut: Bleiben die Grünliberalen das Zünglein an der Waage? Können SP und Grüne so zulegen, dass sie die Stadtpolitik in den kommenden vier Jahren dominieren? Können sich CVP und FDP tatsächlich halten?

Wird die SVP nochmals gerupft wie bei den letzten National- und Kantonsratswahlen?

Mit Einreichung der Listen haben die Parteien die Ausgangslage für den Wahlkampf bezogen. Der startet im August. Seit dem Wochenende sind die bereinigten Listen im Internetauftritt der Stadt einsehbar.

Das zweitgrösste Kandidatenfeld der Stadtgeschichte

Kernstück der Proporzwahlen ins Stadtparlament sind die Listen der Parteien. Die Einreichungsfrist ist vor einer Woche abgelaufen. Damit ist klar, welche Gruppierungen und welche Personen antreten. Diesmal bewerben sich auf 14 Listen 333 Kandidierende; das sind eine Liste und 32 Personen mehr als 2016. Das diesjährige ist das zweitgrösste Kandidatenfeld fürs Parlament in der Stadtgeschichte: Nur 2004 wollten mit 346 mehr Kandidierende einen der 63 Sitze im Waaghaussaal erringen.

Blick in den Waaghaussaal während einer Parlamentssitzung: In der hintersten Reihe Parlamentspräsident Beat Rütsche und Stadtschreiber Manfred Linke, in der Reihe davor (von links) die Stimmenzähler Karl Schimke (FDP), Remo Wäspe (SVP) und Christoph Wettach (GLP). Bild: Urs Bucher (14.1.2020)

Gut sieht es für die Frauen aus. Ihr Anteil im Kandidatenfeld liegt so hoch wie noch nie, bei 48,7 Prozent. Das sind zwischen vier und fünf Prozent mehr als bei den Wahlen 2004, 2008, 2012 und 2016. Ob damit der Frauenanteil auch im Parlament steigt, ist offen. Nachdem er von 2012 auf 2016 schon um über sechs auf knapp 40 Prozent zugelegt hat, wäre es aber keine Überraschung, wenn es diesmal nochmals leicht aufwärts ginge.

58 Bisherige und 275 Neue

Ein historisches Bild: Lisa Etter (links) an der SP-Nominationsversammlung für die Stadtwahlen 2004. Die Rechtsanwältin sitzt seit 1. Januar 2001 im Stadtparlament. Ende Jahr hört sie auf. Trix Niederau (4.6.2004)

Zu den St.Galler Stadtparlamentswahlen vom 27. September treten 58 Bisherige und 275 Neue an. Die meisten der «alten» Parlamentsmitglieder werden dank des Bonus, den sie als Bisherige geniessen, wiedergewählt. Die Neuen kämpfen also in erster Linie um die fünf durch Rücktritte verwaisten Sitze. Dazu kommen allenfalls zwei bis fünf Bisherige, deren Listen Sitze verlieren. Die Wahlchancen der Neuen sind wie immer klein.

Die fünf, die nicht mehr antreten, kommen übrigens alle von links: Es sind von der SP Franz Eggmann (seit 2007 im Parlament), Lisa Etter (seit 2001), Beatrice Truniger (seit 2010) und Beat Weber (seit 2006) sowie Regula Gschwend (Junge Grüne, seit Dezember 2019).

Hausaufgaben erledigt?

Fundament für den Erfolg bei den Parlamentswahlen ist eine solide Liste. Dabei gilt, dass man allein damit keinen Wahlerfolg sichern kann; dafür braucht’s im Wahlkampf doch noch etwas mehr. Mit einer misslungenen Liste kann man einen Misserfolg allerdings provozieren.

Wahlsonntag 2016: Kandidierende, Vertreter der Stadtparteien, Medien und andere «Schlachtenbummler» warten im Waaghaus auf die Verkündung der Resultate der Stadtparlamentswahlen. Bild: Michel Canonica (26.9.2016)

Die meisten Stadtparteien haben ihre Hausaufgaben so erledigt, wie man das erwarten darf. SP (bisher 18 Sitze im Stadtparlament), FDP (12), CVP (9), Grünliberale (5), Grüne (4), Politische Frauengruppe (1) und EVP (1) warten mit vollen oder fast vollen Listen auf. Ein überraschend mageres Angebot präsentiert dagegen die SVP (bisher 9 Sitze): Sie bringt neun Bisherige und fünf Neue, ist also weit entfernt von einer vollen 63er-Liste.

Die Jungfreisinnigen (0) treten mit voller, die Jungen Grünen (3) und die Juso (1) mit je gut gefüllter Liste an. Die Jungen Grünliberalen (0) kommen auf zwölf Kandidaturen. Höchstens mit Aussenseiterchancen dabei sind zwei Kurzlisten. Parteifrei SG (0) wartet mit drei und die Schweizer Demokraten (0) um Roland Uhler mit vier Kandidaturen auf.