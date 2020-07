Das Freiluftkino in St.Gallen startet - coronakonform Ab Donnerstag zeigt das Kinok Filme unter freiem Himmel. Auch das Solarkino findet trotz Corona statt. Das Virus erschwert aber die Planung.

In der Rondelle der Lokremise hat es dieses Jahr Platz für etwa 200 Personen. Bild: PD

In diesem Sommer ist alles etwas anders, auch für die Open-Air-Kinos. Lange war unklar, ob sie dieses Jahr überhaupt Filme unter freiem Himmel zeigen können. Nun: Sie können. Aber: unter Einhaltung der Coronamassnahmen. In Arbon geht es am 5. August los. Bereits Donnerstagstarten Kinok und Solarkino mit ihren Open-Air-Programmen. Wobei das Solarkino erst am 31. Juli nach St.Gallen kommt. Derzeit weilt es in Rorschach und findet auf dem Würth-Areal am Bodenseeufer statt. Bei schlechtem Wetter im Würth-Haus. Insgesamt werden in Rorschach vier Filme gezeigt, in St.Gallen sind es sieben.

«Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir das Solarkino durchführen sollen», sagt Vereinspräsident Denis Haramincic. Denn dieses Jahr ist die Organisation mit noch mehr Aufwand verbunden. Steigen die Coronafallzahlen und ergreift die Kantonsregierung Massnahmen, muss das Open-Air-Kino eventuell abgesagt werden. Der Verein musste deshalb mit Sponsoren und Verleihern Eventualabkommen abschliessen. Dazu kommen die Schutzmassnahmen. Aber:

«Wir wollen einen Hauch von Normalität aufrechterhalten.»

Solarkino findet für einmal nur im Freien statt

Die Hauptmassnahme des Solarkinos ist laut Haramincic, die Filme ausschliesslich unter freiem Himmel zu zeigen. Seit einigen Jahren zügelt das Kino bei schlechten Wetter in die Kellerbühne. «Das wäre für viele Besucher eine Zumutung, weil der Raum sehr eng ist. Man sieht leider auch an den leeren Kinosälen, dass den Leute dies noch unangenehm ist.»

Statt eines Verschieberaums gibt es deshalb Verschiebedaten. Kann ein Filmabend wegen des Wetters nicht stattfinden, wird er nachgeholt. Über die Durchführung wird ab 14 Uhr auf www.solarkino-sg.ch informiert.

Das Solarkino findet auf wechselnden Plätzen statt. Der Verein stellt den Gästen auch dieses Jahr Liegestühle und Decken zur Verfügung. Sie werden nach jeder Vorstellung gereinigt. Doch die Anzahl ist begrenzt und aufgrund der Coronapandemie empfiehlt Haramincic den Besuchern, eine Sitzgelegenheit mitzubringen. Die Stühle müssen in einem Sicherheitsabstand aufgestellt werden. Die Plätze werden nummeriert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Solarkinos nehmen die Personalien der Leute auf.

Das Solarkino stellt eine begrenzte Anzahl Liegestühle zur Verfügung. Bild: PD

Der erste Film, denn das Solarkino diesen Sommer in St.Gallen zeigt, ist «Festen» von Thomas Vinterberg. Der Filmabend findet am 31. Juli, 21 Uhr, auf der Kreuzbleiche statt – in Kooperation mit dem Quartierverein St.Otmar. Der eigentliche Eröffnungsfilm ist deshalb gut eine Woche später, am 6. August, 20.30 Uhr, zu sehen.

Wie immer startet das Solarkino mit einem Dokumentarfilm in die St.Galler Saison. Gezeigt wird «But Beautiful». Erwin Wagenhofer begleitet Personen, die versuchen ein glückliches, nachhaltiges Leben zu führen. Porträtiert wird auch ein St.Galler Pärchen. Haramincic hebt zudem den Kurzfilmabend hervor, an dem unter anderem «Nachts sind alle Katzen grau» zu sehen ist. Der Film stammt vom Rheintaler Lasse Linder und hat mehrere Preise erhalten.

Kinok zeigt beliebte Filme statt einer Reihe

Normalerweise zeigt das Kinok draussen in der Rondelle der Lokremise Filme, die zu einer thematischen Reihe gehören. Nicht diesen Sommer. Zu sehen sind für einmal Spielfilme, die in den vergangenen fünf Jahren zu den erfolgreichsten im Kulturkino gehörten. «Wir konnten dieses Jahr lange nicht planen und mussten eine pragmatische Lösung für das Programm finden», sagt Sandra Meier, Leiterin des Kinoks. Denn: Im Rahmen der thematischen Reihe werden jeweils viele Klassiker gezeigt.

«Das ist immer sehr teuer und aufwendig. Teilweise müssen wir die Filme selbst untertiteln.»

Donnerstagabend ist das Drama «Lucky» zu sehen. Ein «starker Film», wie Meier sagt. Sowieso sei das Programm dieses Jahr stark, etwa mit Sally Potters Tragikomödie «The Party» oder der Gesellschaftssatire «Parasite». Der südkoreanische Film hat die goldene Palme in Cannes und mehrere Oscars gewonnen. Zusätzlich enthält das Programm vier Vorpremieren, darunter Christian Petzolds neuen Film «Undine». Das Drama sollte ursprünglich im April in die Kinos kommen.

Sandra Meier vom Kinok. Bild: Hanspeter Schiess

Die Schutzmassnahmen im Kinok sind draussen dieselben wie drinnen. Wichtig ist der Abstand zwischen den Stühlen, an der Bar und der Abendkasse. Wobei die Besucher gebeten sind, im Voraus zu reservieren. Dies erleichtert das Aufnehmen der Personalien für das Contact-Tracing.

In der Rondelle hat es laut Meier Platz für etwa 200 Personen. Deutlich mehr als die 50 bis 60 Plätze im Saal. Dass zwischen zwei Sitzen immer einer frei bleiben muss, wirkt sich auf die Auslastung aus.

«Natürlich haben wir Einbussen zu verzeichnen – nicht nur in Bezug auf die Besucherzahlen.»

Wegen Corona wurden grössere Premieren verschoben und ein Teil der Werbeeinnahmen brach weg. Und nun lockt die Sonne, etwas im Freien zu unternehmen.

Da kommt das Open-Air-Kino für einmal doppelt gelegen: Es findet sowieso draussen statt, wo ausserdem die Gefahr einer Ansteckung geringer ist.