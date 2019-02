Das Ende der Villa Recife ist besiegelt

Die Villa Recife am unteren Rosenberg in St.Gallen kann abgerissen werden. Der Stadtrat hat sich dagegen ausgesprochen, sie unter Denkmalschutz zu stellen. Heimatschutz und WWF sorgen sich um andere ähnliche Ensembles aus Villa und Park am Rosenberg, die im Zuge zunehmender Verdichtung unter Druck geraten.