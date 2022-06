Dank Vereinsgründung Das Tübacher Kloster hat eine Zukunft: Die katholische Gemeinschaft Familie Mariens führt das Erbe im St.Scholastika weiter Die Zukunft des Tübacher Klosters St.Scholastika ist gesichert. Durch die Gründung des «Vereins Kloster St.Scholastika» kann die Familie Mariens das klösterliche Erbe weiterführen, vermeldet das Bistum St.Gallen. Das Kloster bleibt damit in den Händen der geistlichen Gemeinschaft, die sich 2020 in Tübach ansiedelte.

Vom Kloster St.Scholastika, hoch über dem Bodensee gelegen, geniesst man eine hinreissende Aussicht. Doch um die Zukunftsaussichten der Anlage stand es lange schlecht: 2019 teilte das Bistum St.Gallen das Ende einer über 400-jährigen Ära mit, die verbleibenden sechs «Tübacher-Schwestern» zogen um ins Kapuzinerinnen-Kloster Notkersegg, wo sie bis heute als Gemeinschaft zusammenleben.

Im Oktober 2020 zogen sieben Schwestern der Familie Mariens ins Kloster. Schwester Anezka (stehend, Dritte von rechts) leitet die Gemeinschaft. Bereits seit Jahren im Kloster daheim ist Barbara Sidler (blauer Pullover) als sogenanntes Laienmitglied. Bild: PD

Im Folgejahr vermeldete das Bistum St.Gallen, dass sich in Tübach eine neue geistliche Gemeinschaft im Kloster ansiedelt: Mit der päpstlich anerkannten Gemeinschaft Familie Mariens wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, die Klosteranlage an sie zu übergeben. 18 Monate nach dem Wegzug der Kapuzinerinnen zogen sieben Schwestern der Familie Mariens im Kloster Tübach ein. In einem Projekt sollten der rechtliche Weg und die Bedingungen geklärt werden, hiess es damals.

Von 1903 bis 1905 erbaut: das Kloster St.Scholastika in Tübach. Einst lebten hier rund 40 Kapuzinerinnen. Bild: Belinda Schmid

Nun vermeldet das Bistum St.Gallen, das Projekt sei abgeschlossen durch die Umwandlung des Klosters in den «Verein Kloster St. Scholastika Tübach», der nun Eigentümer der Klosteranlage ist. Mitglieder des Vereins sind Mitglieder der Familie Mariens, die Kapuzinerinnen-Schwestern des Klosters Tübach sowie ein Vertreter des Bistums St.Gallen. Der Verein ist zuständig für alle Aufgaben, die es rund um die Klosteranlage zu erfüllen gibt.

Zur Familie Mariens Zwei Niederlassungen in der Schweiz Die Familie Mariens wurde 1968 durch Bischof Paul Maria Hnilica SJ auf Wunsch von Papst Paul VI. gegründet mit dem Ziel, die verfolgte Kirche in Osteuropa zu unterstützen. Seit 1995 ist sie eine päpstlich anerkannte Gemeinschaft, die geprägt ist von der besonderen Verehrung der Gottesmutter Maria. Priesteramt, die Feier der Eucharistie und die Treue zum Papst sind zentral in der Spiritualität der Gemeinschaft. Rund 250 Mitglieder, darunter 61 Priester, gehören der Familie Mariens an. In der Schweiz gibt es eine Niederlassung im thurgauischen Eppishausen und seit 2020 die Gemeinschaft in Tübach. (pd)

Damit können die Schwestern der Familie Mariens definitiv diesen geistlichen Ort in all den klösterlichen Dimensionen weiterführen, heisst es in der Mitteilung. Zu verdanken sei dies in erster Linie den Kapuzinerinnen-Schwestern, der Familie Mariens und ihren jeweiligen Vertretern, die an der Lösung mitgearbeitet haben. Das Kloster St.Scholastika bleibe damit ein Ort der Gemeinschaft, des Gebets und des Friedens. (pd/ok)