Dank neuer Antenne: Waldkirch ist raus aus dem Funkloch Nach jahrelangem Warten kann in Waldkirch eine Mobilfunkantenne gebaut werden. Bernhardzell hingegen muss vorerst noch auf WLAN setzen. Perrine Woodtli

Die Mobilfunkantenne bei der Kosmos AG kann gebaut werden. Das Visier wurde inzwischen entfernt. (Bild: Hanspeter Schiess)

Der schlechte Handyempfang in Waldkirch und Bernhardzell ist seit Jahren ein Ärgernis. Zumindest in Waldkirch ändert sich dies in absehbarer Zukunft. Denn jetzt ist klar, dass die Mobilfunkantenne im Gebiet Neubrunn gebaut werden kann. Gegen die Anlage ging im Juli eine Sammeleinsprache von 56 Bewohnern ein («Tagblatt» vom 26. Juli). Der Waldkircher Gemeinderat wies diese ab und erteilte die Baubewilligung.

Ein Rekurs wurde nicht erhoben, die Baubewilligung ist somit rechtskräftig. Ganz zur Freude von Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. «Es ist sehr erfreulich, dass nun alles geklappt hat», sagt er. «Endlich gibt es eine Entwicklung bei der Mobilversorgung in unserer Gemeinde.»

Zeitplan ist noch unklar

Zaccari, der sich seit Jahren für einen besseren Empfang in Waldkirch und Bernhardzell einsetzt, appellierte im Juni vor der öffentlichen Auflage an die Bürger, das Projekt zu unterstützen. Doch das half nichts. Nachdem die Sammeleinsprache eingegangen war, nahm die Swisscom als Anbieterin zu einzelnen Punkten Stellung und die Einsprecher wurden informiert. Auch diese nahmen Stellung, woraufhin die Einsprache im Gemeinderat traktandiert wurde. Die Stellungnahmen dienten diesem als Basis, um über die Einsprache zu entscheiden. Weil gemäss Zaccari materiell nichts gegen die Baubewilligung gesprochen hat, wies der Rat sie ab.

Dass der Gemeinderatsentscheid nicht weitergezogen wurde, sei erfreulich, sagt Zaccari. «Aber natürlich hätten die Bürger das Recht dazu gehabt. Mir war es wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass die Bewohner unter Druck gesetzt werden.» Er könne verstehen, dass einige Personen sich Gedanken über den Antennenstandort machen, etwa wegen der Strahlung. «Ich denke, dass die Swisscom in ihrer Stellungnahme aber einige Besorgnisse entschärfen konnte.»

Wann die Antenne gebaut wird, ist noch unklar. Der Ball liegt nun bei der Swisscom. Die Anbieterin werde nun die Realisierung der Antenne in Zusammenarbeit mit der Baubehörde und dem Grundeigentümer planen, sagt Zaccari. «Wir wollen jetzt vorwärts machen.»

WLAN in der Mehrzweckhalle

Während in Waldkirch der bessere Handyempfang zum Greifen nah ist, müssen Bernhardzeller vorerst noch auf Verbesserungen warten. Denn die neue Mobilfunkantenne an der Neubrunnenstrasse 4 deckt nur das Dorf Waldkirch ab. Doch auch die Bernhardzeller sollen nicht im Funkloch bleiben. «Wir haben von Anfang an klargemacht, dass wir einen besseren Empfang in Waldkirch und in Bernhardzell haben wollen», sagt Zaccari. Man führe bezüglich Bernhardzell Gespräche mit der Swisscom. Dort ist der Empfang so schlecht, dass die Gemeinde jetzt WLAN in der Mehrzweckhalle eingerichtet hat. Dies unter anderem, weil bei Anlässen nicht mal der Notruf mit dem Handy gerufen werden könnte. Das WLAN sei ein Bedürfnis vieler Bürger gewesen.

Passiert sei bislang noch nichts. In der Schule in Waldkirch aber habe es mal einen Notfall gegeben, worauf der Notruf gerufen wurde. «In Bernhardzell wäre dies nicht gegangen.» Mit dem kostenlosen Internetzugang kann man nun beispielsweise über Whatsapp telefonieren. Das Funkloch sei zudem ein Problem für Personen im Pikettdienst. Zaccari spricht als ehemaliger Polizist aus Erfahrung.

«Wenn ich an einem Wochenende Pikett hatte und in der Mehrzweckhalle einen Anlass besuchte, war ich nicht erreichbar und musste mein Handy auf ein Telefon in einem der Büros dort umleiten.» Es solle jetzt aber nicht der falsche Eindruck entstehen. «Es ist nicht die Idee, dass sich die Optimierung der Mobilfunkversorgung mit dem WLAN nun erledigt hat. Wir bleiben auch in Bernhardzell dran.»