Von Gossau nach Herisau: Daniel Lehmann wird Standortförderer Der ehemalige Gossauer Stadtpräsidiumskandidat Daniel Lehmann hat einen neuen Job. Er wird Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Adrian Lemmenmeier

Daniel Lehmann zieht es beruflich nach Appenzell Ausserrhoden. (Bild: Hanspeter Schiess)

Mit diesem Amt gehe auch die Leitung der Abteilung Standortförderung einher, heisst es in einer Mitteilung der Ausserrhoder Regierung. «Als kantonaler Standortförderer obliegt es Daniel Lehmann mit seinem Team, die ansässigen Unternehmen aktiv zu pflegen und zu unterstützen.» Eine weitere Aufgabe sei es, «den Kanton mit seinen Partnern in der St. Gallen-Bodensee-Area international zu positionieren sowie Gewerbeareale im Kanton zu entwickeln.» Lehmann übernimmt das Amt von Karin Jung.

Weiterhin als Verwaltungsrat tätig

Daniel Lehmann werde seine neue Funktion in einem Teilzeitpensum ausüben, heisst es in der Mitteilung weiter. Denn er werde seine Mandate in diversen Verwaltungs- und Stiftungsräten halten. «Neben seinen unternehmerischen Erfahrungen zeichnet sich Daniel Lehmann durch seine breite Vernetzung in Wirtschaft und Politik der Ostschweiz aus», schreibt der Regierungsrat.

Daniel Lehmann lebt gemeinsam mit seiner Familie in Gossau. Er führte über 20 Jahre ein Unternehmen in der Baubranche. Zehn Jahre war er Präsident des Gosauer Gewerbevereins. Zuletzt war er als Berater für Bauherren und als Projektmanager tätig.

2017 stieg Lehmann für die CVP ins Rennen ums Gossauer Stadtpräsidium. Er unterlag im zweiten Wahlgang allerdings deutlich dem heutigen Stadtpräsidenten Wolfgang Giella.