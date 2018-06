Damit sich die Einkaufsmeile im St.Galler Stadtzentrum nicht leert

Pop-Up-Shops sind je länger je weniger Günstiganbieter, die aus der Kartonschachtel heraus während ein paar Wochen irgendwo in einer Stadt ihre billig eingekauften Markenartikel unter die Leute bringen. Die Vielfalt möglicher Zwischennutzungen war am Informationsabend für das St.Galler Projekt Pop-Up-City ein wichtiges Thema.

Auch grosse Marken suchten heute Möglichkeiten, ihren Namen sichtbar in eine Stadt und ihre Einkaufszone zu tragen. Louis Vuitton, Ikea oder Brack hätten das bereits praktiziert. Und die Nachfrage in diesem Segment sei klar steigend, sagte Chalid A. El-Ashker, der CEO von Pop­upshop.com, an der FHS. Andere Marken versuchten, via Pop-Up-Shop eine Community, eine Kundengemeinschaft, aufzubauen. Daneben gebe es die Idee des «Concept Space», mit dem man durch das Anbieten eines ungewohnten Zusatznutzens (beispielsweise Handy-Hüllen durch eine Grossbank) an neue Kundensegmente herankommen wolle (im Fall der Grossbank an junge Leute).

Verkaufen ist nur ein Motiv unter vielen

Die Motive, um einen Pop-Up-Shop zu betreiben, seien heute vielfältig. So gebe es Shops, in denen Händler neue Konzepte erprobten. Oft verwendet würden sie auch um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Grosse Marken wollten mit solchen Shops meist ein spezielles Einkaufserlebnis für ihre Kundschaft schaffen. Und ein anderes wichtiges Motiv bleibe natürlich, als «Outlet» möglichst massenweise Produkte zu verkaufen und so Umsatz zu generieren.

Wobei auch solche Pop-Up-Shops nicht «billig» daher kommen müssten, betonte Chalid A. El-Ashker. Inzwischen gebe es nämlich auch Ladeneinrichter, die solide, teils sogar gediegene Ausstattungen für Pop-Up-Shops lieferten. Das System, möglichst günstig möglichst viel zu verkaufen, sei bei vielen Anbietern nicht mehr gängig. Neben dem kommerziell ausgerichteten Detailhandel dürften zudem Zwischennutzungen aus anderen Bereichen, wie etwa der Kultur, nicht unterschätzt werden, hiess es am Info-Abend an der FHS. (vre)