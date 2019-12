Erhöhung

Der Voranschlag 2020 sieht bei einem Aufwand von gut 605 Millionen und einem unveränderten Steuerfuss von 141 Prozentpunkten ein Defizit von 11,8 Millionen Franken vor. Am meisten Geld – 267,2 Millionen Franken oder 44,2 Prozent – will der Stadtrat fürs Personal ausgeben. Geht es nach der Stadtregierung, soll den Angestellten die Teuerung mit einer generellen Lohnerhöhung um 0,5 Prozent ausgeglichen werden. Ebenfalls ein halbes Prozent in der Lohnsumme will die Stadtregierung für individuelle leistungsbezogene Lohnerhöhungen ins Budget 2020 einstellen.

Der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ist das zu wenig. Sie beantragt, 0,8 Prozent Teuerungsausgleich und 0,8 Prozent für individuelle Lohnerhöhungen. Die GPK will die Löhne des Personals der Stadt etwa im gleichen Umfang erhöhen, wie das der Kanton im nächsten Jahr tut. Der St.Galler Kantonsrat sprach sich in seiner Novembersession für eine generelle Lohnerhöhung von 0,8 Prozent und eine individuelle von 0,4 Prozent aus.

Die FDP wird dem Antrag des Stadtrats folgen, wie Fraktionspräsident Felix Keller sagt. Es gebe keinen Grund, weshalb die Stadt dem Kanton folgen müsse. Dieser passe, anders als die Stadt, die Löhne des Staatspersonals 2020 zum ersten Mal nach fast einem Jahrzehnt nach oben an. Die SVP-Fraktion sei sich noch nicht eins, wie sie sich in der Frage der Löhne des Personals verhalten soll, sagt Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs. Ginge es nach ihr, dürften die Löhne nicht linear angepasst, sondern in erster Linie die tiefen Gehälter angehoben werden.

Die CVP/EVP-Fraktion beantragt einen Kompromiss

Auch die Grünliberalen haben noch keine Haltung zu den Löhnen der Mitarbeiter der Stadt eingenommen, wie ihre Fraktionspräsidentin Jacqueline Gasser-Beck sagt.

Anders die Christlichdemokraten. Gemäss Patrik Angehrn, Präsident der CVP/EVP-Fraktion, werden sie einen Kompromiss beantragen: 0,8 Prozent generelle Lohnerhöhung als Teuerungsausgleich und 0,4 Prozent für individuelle Lohnpassungen. Das entspreche exakt den Lohnanpassungen des Kantons, sagt Angehrn. Die CVP/EVP-Fraktion orte keinen Bedarf, das Personal der Stadt besser zu stellen als dasjenige des Kantons.

Das sei auch nicht der Fall, wenn das Stadtparlament dem Antrag der GPK folge, sagt Daniel Kehl, Präsident der SP/Juso/PFG-Fraktion. Der Kanton habe ein anderes Gehaltssystem als die Stadt, sagt er. Wenn ein erfahrener und gut verdienender Kantonsangestellter die Verwaltung verlasse und durch eine jüngere, weniger verdienende Person ersetzt werde, komme die Differenz der Löhne in einen Topf im Departement und könne wieder für Lohnanpassungen eingesetzt werden. Anders sei das in der Stadt, sagt Kehl. Hier würden solche Lohneinsparungen in der laufenden Rechnung berücksichtigt. Die Sozialdemokraten werden aus diesem Grund dem Antrag der GPK folgen.

Clemens Müller, Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen, ist der Ansicht, die Stadt müsse sich bei den Löhnen am Kanton orientieren. Demnach ist davon auszugehen, dass seine Fraktion eine Lohnerhöhung durchwinken wird, die über den Antrag des Stadtrats hinausgeht. Ob neben den Löhnen morgen Abend noch weitere Konti in der laufenden Rechnung zu reden geben, ist offen. Das Budget 2020 ist kein aufregendes. Anträge um eine Steuersenkung wird es nicht geben.