Curling Internationales Curlingturnier im Lerchenfeld: Skip Michael Brunner will den Heimsieg In der St.Galler Curlinghalle geht seit Donnerstagabend ein internationales Turnier der World Curling Tour über die Bühne. Mitfavorit ist auch die Mannschaft um den Appenzeller Skip Michael Brunner.

Der Appenzeller Michael Brunner (Mitte) mit seinen Teamkollegen Romano Meier und Marcel Käufeler. Bild: Lukas Würmli

Europameisterinnen, Schweizer Meister, Titelverteidiger und Nachwuchshoffnungen: Die zweite Austragung der St.Galler Elite Challenge wartet mit einem grossen und spannenden Teilnehmerfeld auf. Das Turnier der World Curling Tour lockt 27 Teams aus zehn Ländern ins Lerchenfeld – darunter viele Teams, die bereits mehrfach Erfahrungen an internationalen Titelkämpfen gesammelt und dort sogar Medaillen gewonnen haben.

Ein solches ist die Mannschaft von Skip Michael Brunner. Der Niederteufner und seine Teamkollegen Anthony Petoud, Romano Meier und Marcel Käufeler sind amtierende Schweizer Meister und gewannen 2019 an den Europameisterschaften die Silbermedaille. Zum zweiten Platz reichte es dem Team, das in der Weltrangliste derzeit Platz 27 belegt, auch an der St.Galler Elite Challenge im Vorjahr. Es musste sich damals Glarus um Skip Marco Hösli, ebenfalls unter den Top 30 der Weltrangliste, geschlagen geben. «Nach der knappen Finalniederlage im vergangenen Jahr möchte ich dieses Jahr mein Heimturnier gewinnen», sagt Brunner.

Internationale Topteams

Eine einfache Aufgabe wird dies jedoch nicht. Bis zum Final am Sonntagnachmittag warten einige schwierige Gegner auf Brunners Mannschaft. So sind die Nationalteams aus Deutschland, Niederlande, Polen, Spanien und auch Korea am Turnier in St.Gallen dabei. Auch die Curlingnationen Schweden und Schottland sind mit Teams aus dem Nationalkader vertreten. Nicht zuletzt wartet mit Titelverteidiger Glarus aber auch dieses Jahr Konkurrenz aus dem eigenen Land. Für Brunner ist das Heimturnier deshalb auch aus einem zweiten Aspekt besonders wichtig: «Es ist für uns eine optimale Vorbereitung auf die anstehenden Schweizer Meisterschaften».

Beide Finals am Sonntag Der WCT Elite Challenger in St.Gallen hat bereits am Donnerstagabend mit den ersten Gruppenspielen begonnen. Die / K.-o.-Spiele der Männer beginnen am Samstagabend. Am Sonntag finden zuerst die Viertelfinalspiele der Frauen, danach um 11.30 Uhr die Halbfinals und um 15 Uhr die Finals beider Geschlechter statt. Der Eintritt für das Turnier im Lerchenfeld ist frei. Weitere Informationen und ein Livestream finden sich unter www.curling-stgallen.ch. (lw)

Ihre gute Form für die Schweizer Meisterschaften konservieren möchten auch die Bieler Curlerinnen um Skip Michele Jäggi, die in den vergangenen Monaten erste Erfahrungen auf Grand-Slam-Stufe sammelten. Sie gehören mit den amtierenden Europameisterinnen aus Dänemark mit Skip Madeleine Dupont und dem deutschen Nationalteam um Skip Daniela Jentsch zu den Turnierfavoritinnen. Mit den überraschenden Titelverteidigerinnen aus Wallisellen und den Schweizer Meisterinnen im Nachwuchs um Skip Xenia Schwaller zählen weitere Schweizer Teams zu den Titelanwärterinnen. Aussenseiterchancen werden auch den Türkinnen um Skip Dilsat Yildiz zugetraut, nachdem sie an der Europameisterschaft im November positiv überraschten.

Ihr erst zweites Turnier auf der World Curling Tour spielen die St.Galler Juniorinnen mit Skip Isabel Einspieler, Alissa Rudolf, Lynn Haupt und Renée Frigo. Beim Heimturnier geht es für die vier Nachwuchshoffnungen und Trainerin Brigitte Brunner, die Mutter von Michael Brunner, deshalb nicht um den Titel. «Wir möchten auf diesem Niveau Erfahrungen sammeln, aber auch Siege einfahren», sagt die 17-jährige Einspieler. Dass dies möglich ist, zeigten sie zwischen Weihnachten und Neujahr eindrücklich, als sie Oshawa, Ontario, den Canada Cup gewannen. Und auch wenn man die Gegnerinnen in der Gruppenphase betrachtet, ist eine Qualifikation für die K.o.-Phase nicht unrealistisch.