Cupfinal 2022 Public Viewing mit 600 Fans im Waaghaus: Was am Cupfinal-Sonntag in St.Gallen los ist Wer kein Ticket für den Cupfinal im Berner Wankdorf-Stadion hat und in St.Gallen bleibt, muss das Spiel nicht allein schauen: In der Stadt gibt es genug Möglichkeiten, den Match zusammen mit anderen Fans zu verfolgen. Eine Auswahl.

Fans des FC St.Gallen verfolgen die letzten Minuten des Cupfinals vor einem Jahr, als der FC St.Gallen dem FC Luzern unterlag – jetzt ist die Hoffnung gross, dass sich die Grün-Weissen durchsetzen. Bild: Benjamin Manser (24.5.2021)

Der Cupfinal rückt näher, das Fussballfieber steigt, die Vorfreude auch. Am Sonntagnachmittag, 14 Uhr, spielt der FC St.Gallen im Berner Wankdorf-Stadion gegen den FC Lugano um den Cupsieg. In St.Gallen ist die Hoffnung gross, dass sich die Grün-Weissen diesmal durchsetzen und den Sieg nach Hause holen. Die 12'500 Stadiontickets, die dem FCSG zur Verfügung standen, waren heiss begehrt. Doch auch wer kein Ticket hat und zu Hause bleibt, muss das Spiel nicht allein schauen.

Ein Ort, an dem der Match zusammen mit anderen Fans mitverfolgt und ein allfälliger Sieg danach gefeiert werden kann, ist das Waaghaus im St.Galler Stadtzentrum. Michael Frommenwiler, Fussballfan und einer der Organisatoren, erwartet 600 Zuschauerinnen und Zuschauer in der «Grüe-Wiss-Arena». Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Im Erdgeschoss des Waaghauses werden Festbänke und -tische aufgestellt. Das Spiel wird auf zwei Grossleinwänden zu sehen sein. Es gibt Bars und einen Bratwurststand.

Um ins Waaghaus eingelassen zu werden, muss man allerdings mindestens 18 Jahre alt sein. Anfang Woche waren die Sitzplätze bereits ausverkauft und nur noch einzelne Tickets für Stehplätze verfügbar. Angekündigt ist ein Rahmenprogramm mit DJs und Gästen. Frommenwiler will noch nicht zu viel verraten: «Das Programm ist abhängig vom Ausgang des Spiels.» Er erwartet einen Nachmittag voller Emotionen. Bei einem Sieg soll sich das Waaghaus am späteren Sonntagnachmittag in eine Festhütte verwandeln.

An manchen – sonst fussballbegeisterten – Orten läuft am Sonntag dagegen nichts: Vor dem Kybunpark wird es keine Grossleinwand geben. Ein Public Viewing ist laut den Medienverantwortlichen des FCSG nicht geplant. Auch im Bierhof, dem Fanlokal des FCSG, wird nichts los sein. Die Mitarbeitenden, die das Lokal ehrenamtlich führen, seien alle am Match in Bern, heisst es.

Auch im «BBC» in Gossau bleiben die Türen zu und die grosse LED-Wand auf der Terrasse ausgeschaltet. Wie die Medienverantwortliche Rita Bolt mitteilt, ist das Lokal seit der Coronapandemie sonntags und montags geschlossen. Für den Cupfinal macht es keine Ausnahme. Die Militärkantine in St.Gallen, in deren Garten schon EM- und WM-Spiele gezeigt wurden, hat zwar geöffnet. Doch es wird keine Grossleinwand aufgestellt. Man habe nichts geplant, heisst es auf Anfrage. Während die Stadt in Aufruhr ist, bleibe die «Militärkantine» am Sonntag eine «Oase der Ruhe».

Anders als noch beim Cupfinal vor einem Jahr, als die Coronamassnahmen in Kraft waren, wird das Spiel diesmal aber in vielen Beizen und Bars in der Stadt zu sehen sein. Das Restaurant Dreilinden hat extra für den Cupfinal einen grossen LED-Screen angeschafft. Der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Hähni sagt, er werde von Reservationsanfragen fast überrannt. Auf der Terrasse an bester Aussichtslage der Stadt finden 200 Personen Platz, im Lokal weitere 50. Auf der Karte stehen am Sonntag Bier, Olma-Bratwurst, «Espen-Burger» und «Zeidler-Wings», also Pouletflügeli an Hausmarinade. Hähni ist guter Dinge und hofft auf ein Fussballfest.

In der Südbar im Stadtzentrum wird der Cupfinal in und vor dem Lokal übertragen. Dazu gibt es Wurst und ein spezielles Cupfinal-Bier. Im Nachtclub Garage an der Hinteren Poststrasse, dem ehemaligen «Elephant», ist ein Public Viewing mit Grossleinwand angekündigt. Und im Restaurant Marktplatz wird der Cupfinal auf drei Leinwänden zu sehen sein, um nur einige Lokale zu nennen. Philipp Schildknecht, Inhaber des Restaurants Marktplatz, sagt:

«Wenn die Mannschaft gewinnt, bauen wir draussen eine Bar auf – und es gibt Bier und Bratwürste.»

Bei ihm werden Erinnerungen an den Meistertitel im Jahr 2000 wach, als sich die Spieler auf dem Balkon der Acrevis Bank bejubeln liessen und danach ins Restaurant Marktplatz weiterzogen. Er sei optimistisch, dass es bei einem Cupfinal-Sieg gleich ablaufen werde wie damals.

Anfrage beim FC St.Gallen: Wo lässt sich die Mannschaft feiern, wenn sie den Cupfinal gewinnt? Der Kommunikationsverantwortliche Andreas Bosshard lässt sich nicht in die Karten blicken:

«Wir konzentrieren uns als FC St.Gallen 1879 auf das Spiel am Sonntag und beschäftigen uns nicht mit den Eventualitäten ‹was wäre, wenn›.»

Sollte der Cupfinal den Ausgang nehmen, den man sich erhoffe, werde sich alles weitere ergeben.

Klar ist schon jetzt, dass sich die Stadt bei einem Sieg der Espen in eine Festhütte verwandeln wird. Der Stadtrat hat für diesen Fall bereits eine Freinacht angekündigt. Und die Brauerei Schützengarten plant ein FCSG-Cupsieger-Bier. Sollte sich das Team gegen Lugano durchsetzen, werden die ersten Flaschen dieses Biers noch am Sonntagabend abgefüllt.