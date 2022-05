Cupfeier Der Party steht nichts im Wege: St.Galler Stadtrat bewilligt Freinacht bei Cupsieg des FCSG Am Sonntag, 15. Mai 2022, findet das Finalspiel des Schweizer Cups zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Lugano statt. Sollte der FCSG gewinnen, ist durch den Stadtrat eine gastgewerbliche Freinacht für die Innenbereiche von Lokalen in St.Gallen bewilligt.

Der FCSG hat sich in Yverdon für den Cupfinal qualifiziert. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

«Sollte der FC St.Gallen den Schweizer Cupfinal gewinnen, wäre die Begeisterung in der Stadt St.Gallen grenzenlos.» Das schreibt der St.Galler Stadtrat in einer Mitteilung. Es sei davon auszugehen, dass auf den Strassen und in den Gastwirtschaftslokalen ausgelassen gefeiert werden würde. Daher ist im Falle eines Sieges eine gastgewerbliche Freinacht durch den Stadtrat bewilligt.

Diese gastgewerbliche Bewilligung betrifft ausschliesslich den Innenbereich von Lokalen, heisst es in der Mitteilung weiter. Für die Aussenrestaurationen gelten die regulären beziehungsweise bewilligten Öffnungszeiten. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Feier in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden würde.

Vorverkauf läuft bereits

Der diesjährige Cupfinal zwischen dem FCSG und dem FC Lugano wird am Sonntag, 15. Mai um 14 Uhr, im Berner Wankdorf ausgetragen. Der Vorverkauf hat bereits am vergangenen Samstag begonnen. Der FC St.Gallen und Lugano haben je ein Kontingent von 12’500 Tickets zugesprochen erhalten. In einer ersten Phase erhalten beim FCSG die 10'700 Saisonkartenbesitzerinnen und -besitzer das Recht, sich ein Ticket fürs Finale zu sichern.

Die Tickets, die danach noch übrig sind, gehen in den freien Verkauf – ebenso allfällige Billette, die der Gegner aus Lugano nicht unter die Leute bringt. Laut der Website des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) kann ein Restkontingent ab Montag, 9. Mai, in den öffentlichen Verkauf gelangen. Der FC St.Gallen informiert morgen Donnerstag über das weitere Vorgehen betreffend das Restkontingent.(pd/stm)