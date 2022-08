Cricket Zwischen Säntis und Gründenmoos: St.Galler Cricketturnier mit Teams aus Indien und Spanien Das internationale Cricketturnier im Gründenmoos wartet in diesem Jahr mit hochkarätigen Teilnehmern und einigen Änderungen auf.

St.Gallen wird ab Freitag zur Cricketstadt. Bild: Donato Caspari

Für Organisator Nasir Mahmood sind die Tage rund um das internationale Cricketturnier in St.Gallen lang. Neben dem Sport – Cricket steht natürlich im Mittelpunkt des Interesses – wollen die teilnehmenden Teams auch etwas von der Ostschweiz sehen. Am Mittwoch stand zum Beispiel für die indischen Mannschaften ein Ausflug auf den Säntis an.

Teams aus Spanien, Deutschland und Indien

Mahmood, der den internationalen Cricketevent zum dritten Mal durchführt, konnte für die diesjährige Austragung einige illustre Gäste gewinnen. Nebst Titelverteidiger Montcada Royal aus Spanien sind heuer zwei Equipen aus Indien am Start: der Mount Cricket Club India und Bal Bhavan International School. Herausgefordert werden die Asiaten vom Freiburg Cricket Club aus Deutschland und dem Cricket Club Zürich sowie von Swiss 11, einer Schweizer Auswahl.

Die Spiele im Gründenmoos beginnen bereits am Freitag ab 9.30 Uhr mit der Partie zwischen dem Mount CC und Swiss 11. Die Gruppenphase wird morgen fortgeführt und beendet. Am Sonntag stehen dann Halbfinal und Final an.

Final am Sonntag um 15 Uhr im Stadion

Gespielt wird im neuen Modus «T20», sprich die Partien dauern länger. «Die Spiele über diese längere Spielform sind seriöser», sagt Mahmood, der gespannt ist, ob die Schweizer Mannschaften mit den Equipen aus Indien, Spanien und Deutschland mithalten können.

Der Final findet am Sonntag um 15 Uhr im Stadion Gründenmoos statt. Mahmood freut sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Für deren Verpflegung ist gesorgt. Der Organisator lädt ausdrücklich auch die Bewohnerinnen und Bewohner aus St.Gallen ein, «um die Sportart Cricket kennen zu lernen». Im vergangenen Jahr besuchte Stadtpräsidentin Maria Pappa das Cricketturnier im Gründenmoos.