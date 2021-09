Demonstration in St.Gallen: Rund 1400 Coronaskeptiker zogen durch Innenstadt – Polizei hat Kenntnis von weiterem Anlass

In der St.Galler Innenstadt hat am Donnerstagabend eine bewilligte Demonstration stattgefunden. Über 1000 Coronaskeptiker haben gegen die neue Zertifikatspflicht des Bundes demonstriert. Am Freitag wurde nun zu einem «friedlichen Picknicken» aufgerufen.