Coronapandemie «Der Entscheid ist uns sehr schwer gefallen»: Wegen Corona findet der traditionelle Gossauer Weihnachtslauf auch dieses Jahr nicht statt Nach der Absage 2020 hatten sich die Organisatoren auf die diesjährige Ausgabe des Weihnachtslaufs gefreut. Daraus wird aber nichts. Der Gossauer Traditionsanlass findet wieder nicht statt. Grund dafür sind die Corona-Auflagen. «Die Stimmung hätte gefehlt», sagt OK-Präsident Dave Mathis.

Der letzte Weihnachtslauf fand am 7. Dezember 2019 statt. Bild: Michel Canonica

Das Fest, das in Gossau normalerweise Läuferinnen und Läufer sowie Bevölkerung gleichermassen begeistert, bleibt aus: Der Weihnachtslauf vom 4. Dezember ist abgesagt, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Damit wird der Traditionsanlass zum zweiten Mal in Folge nicht durchgeführt. Schon im vergangenen Jahr fiel er der Coronapandemie zum Opfer. In der über 30-jährigen Geschichte fand die Veranstaltung 2020 zum ersten Mal nicht statt - aber nicht zum letzten Mal, wie sich jetzt zeigt.

«Der Entscheid, den Weihnachtslauf auch dieses Jahr wieder abzusagen, ist uns sehr schwer gefallen», sagt OK-Mitglied Monika Walpen. «Wir haben ihn noch immer nicht verdaut.» Grund für die Absage ist Corona. «Das Virus hat uns immer noch fest im Griff», heisst es in der Mitteilung des Vorstands. Die zusätzlichen Auflagen, insbesondere die ausgeweitete 3G-Pflicht, hätte die Organisation eines «stimmungsvollen und emotionalen Laufs» sehr schwierig gemacht.

Die Stimmung sei zentral, findet Mathis

Dave Mathis, OK-Präsident. Bild: PD

Zum Schutz der Bevölkerung seien von Bund und Kanton im August striktere Massnahmen getroffen worden, welche noch weitere Auflagen für öffentliche Veranstaltungen nach sich ziehen würden, heisst es in der Mitteilung. Der Vorstand habe ein Schutzkonzept erarbeitet und dieses beim Kanton eingereicht. Die daraus resultierenden Rückmeldungen und zusätzlichen Auflagen habe man geprüft – und dann entschieden, den Weihnachtslauf abzusagen.

Konkret habe der Kanton beispielsweise gefordert, dass für einen grösseren Teil des Geländes als ursprünglich geplant eine Zertifikatspflicht gelten sollte, sagt Dave Mathis, der seit rund einem Jahr als OK-Präsident amtet. «Grundsätzlich wäre alles lösbar gewesen», betont er. Jedoch nicht ohne Mehraufwand. Und vor allem:

«Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Stimmung fehlen würde.»

Und die Stimmung auch neben der Laufstrecke sei zentral beim Weihnachtslauf. Normalerweise machen rund 3500 bis 4000 Läuferinnen und Läufer mit, hinzu kommen mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer.

OK hofft aus das kommende Jahr

Monika Walpen pflichtet ihm bei: «Viele Aktivitäten, die den Anlass für Läufer und Zuschauer attraktiv machen, wären angepasst worden.» So zum Beispiel das Rahmenprogramm mit der Rangverkündigung, es hätte zudem keine beheizte Aufenthaltsmöglichkeiten für die Zuschauer und keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten gegeben. Hinzu komme, sagt sie, dass dem OK langsam aber sicher die Zeit davongelaufen sei. Man habe sich entscheiden müssen, auch weil man bald mit den Anmeldungen der Läuferinnen und Läufer hätte beginnen müssen.

Finanziell sei die Absage für den Verein verkraftbar, sagt Mathis. Man werde auch dieses Jahr wie 2020 ein Defizit schreiben, habe aber Reserven. Nun hoffen die Verantwortlichen auf das kommende Jahr. Das Datum für den Weihnachtslauf 2022 steht bereits fest: Der Anlass findet voraussichtlich am 3. Dezember statt. Man sei zuversichtlich, dann einen wunderbaren 33. Gossauer Weihnachtslauf durchführen zu können, so Walpen. «Hoffentlich ohne Auflagen, mit vielen Läuferinnen und Läufern und noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern.»