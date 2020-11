Corona hinterlässt Spuren: Wittenbach rechnet für 2021 mit einem Defizit von fast zwei Millionen Franken Die Coronakrise hat Auswirkungen auf den Wittenbacher Finanzhaushalt: Für 2021 rechnet die Gemeinde mit mehr Sozialausgaben und weniger Steuereinnahmen. Das Budget sieht ein Defizit von 1,9 Millionen Franken vor.

Der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble. Urs Bucher (13. Februar 2020)

Dramatisch sei die Lage zwar nicht, sagt Oliver Gröble über das Budget 2021 der Gemeinde Wittenbach. Ein bisschen nervös sei man aber immer, betont der Gemeindepräsident, weil man nie wisse, ob die Prognosen tatsächlich stimmen. Diesmal ist das wegen der Coronakrise noch mehr der Fall als sonst: «Es ist schwierig, ganz genau vorherzusagen, welche finanziellen Folgen sie haben wird.»

Darum habe man für das nächste Jahr konservativer budgetiert als auch schon, betont Gröble. Konkret sieht das Budget 2021 der Gemeinde Wittenbach bei einem Gesamtaufwand von 51,4 Millionen Franken ein Defizit von rund 1,9 Millionen Franken vor. Zum Vergleich: Für 2020 wurde ein Defizit von 1,4 Millionen Franken budgetiert, 2019 resultierte noch ein Plus von fast 3,5 Millionen Franken.

Den Aufwandüberschuss im Jahr 2021 will der Gemeinderat wiederum mit einem Bezug aus dem Eigenkapital decken, das derzeit noch 14,5 Millionen Franken beträgt.

Mehr Ausgaben für die Sozialhilfe

Gröble geht davon aus, dass der Finanzhaushalt der Gemeinde auf mehrere Arten betroffen sein wird von der Coronakrise. Einerseits verursacht sie höhere Ausgaben, konkret in der Sozialhilfe. Die Gemeinde rechnet damit, dass die Ausgaben für finanzielle Unterstützung 2021 um rund 1,3 Millionen Franken höher liegen als im letzten Jahr budgetiert wurde.

«Diese Mehraufwendungen beruhen auf der Annahme, dass mehr Personen auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein werden, da die Coronapandemie zu Jobverlusten oder auch massiven Einbussen bei Selbständigen führt», heisst es in einer Mitteilung. Gröble sagt:

«Als Agglomerationsgemeinde spüren wir das stärker als eine Landgemeinde, weil die Kosten aufgrund der Zentrumslasten höher sind und es mehr Personen gibt, die Sozialhilfe benötigen.»

Andererseits dürften die Steuereinnahmen aufgrund der Coronakrise sinken. So rechnet die Gemeinde für das kommende Jahr bei den Einkommens- und Vermögenssteuern mit 286‘000 Franken tieferen Einnahmen als im Vorjahr. Auch bei den juristischen Personen reduzieren sich die Steuereinnahmen um rund 650‘000 Franken.

Gemeinde will für fast fünf Millionen Franken Investitionen tätigen

Am Steuerfuss sind aber trotzdem keine Anpassungen geplant, er soll auch im nächsten Jahr bei 133 Prozent bleiben. In den vergangenen Jahren ist die Steuerbelastung deutlich gesunken. So lag der Steuerfuss 2017 noch bei 145 Prozent. 2021 sollen Investitionen im Umfang von 4,8 Millionen Franken getätigt werden.

Die Coronakrise belastet den Wittenbacher Finanzhaushalt. Im Bild ist oben in der Mitte das Gemeindehaus zu sehen. Ralph Ribi (17. März 2015)

Ein grosses Investitionsprojekt ist dabei die Sanierung und Erweiterung des Werkhofes. Die Stimmbevölkerung hat dazu im Frühling 2020 Ja gesagt. Ein weiteres Investitionsprojekt ist im Bruggwaldquartier vorgesehen. Dort sollen unter anderem die Strassen saniert und Tempo-30-Massnahmen ergriffen werden.

Schaut man sich die Finanzplanung 2021 bis 2025 an, könnten die Defizite in den nächsten Jahren sogar noch deutlich höher sein. So rechnet die Gemeinde für 2022 mit einem Minus von 4,3 Millionen Franken, für 2023 mit -3,6 Millionen, für 2024 mit -2,8 Millionen und für 2025 mit -2,1 Millionen Franken. Besorgniserregend sei die Entwicklung nicht, gerade weil man mit dem Eigenkapital noch über ein gutes Polster verfüge, sagt Gröble. Irgendwann sei aber auch dieses aufgebraucht.

Die Bevölkerung stimmt bald über das Budget ab

Vergangenes Jahr sagte Gröble, ein Eigenkapital von sechs Millionen Franken sei vernünftig für eine Gemeinde wie Wittenbach. «Wir müssen nächstes Jahr im Hinblick auf 2022 sicher Bilanz ziehen und die Finanzplanung wenn nötig optimieren.» Derzeit wisse er noch nicht, ob Kurskorrekturen nötig sein werden. Man müsse aber sicher achtsam sein, mahnt der Gemeindepräsident.

Die Wittenbacher Bürgerinnen und Bürger entscheiden am 30. November an der Bürgerversammlung in der Aula des OZ Grünau über das Budget 2021. Gröble geht derzeit davon aus, dass sie trotz Coronapandemie stattfinden kann – unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften.