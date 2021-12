Trotz der Steuerreform, die den Anteil von Städten und Gemeinden an Steuern juristischer Personen um 25 Prozent senkte, haben einzelne Gemeinden in der Region Rorschach bei den Unternehmenssteuern überraschend zugelegt. Am markantesten in Goldach, wo auch deshalb statt des budgetierten Defizits von 2,6 Millionen Franken ein positiver Rechnungsabschluss für 2021 zu erwarten ist.