Corona-Alarm im Gossauer BBC: Sechs Mitarbeitende infiziert – Betrieb bleibt vorübergehend geschlossen Ab heute Dienstag bis und mit Donnerstagabend bleibt das BBC in Gossau geschlossen. Für die Geschäftsleitung geht die Gesundheit und Sicherheit ihrer Gäste und Mitarbeiter vor, sagt sie.

Der erste Ausgang nach dem Lockdown: Jugendliche im BBC in Gossau.

Bild: Benjamin Manser (6. Juni 2020)

(pd/rms) Das BBC in Gossau bleibt ab heute Dienstag bis und mit Donnerstagabend geschlossen, nachdem am Vormittag bekannt wurde, dass sechs Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden. Sie sind in Quarantäne. Dies teilt die Geschäftsleitung mit. Sie begründet den Entschied wie folgt:

«Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden geht vor.»

Einer der positiv getesteten Mitarbeiter habe am vergangenen Samstag noch gearbeitet. «Er trug eine Maske und man kann davon ausgehen, dass keine Gäste infiziert wurden», so die Geschäftsleitung weiter. Aus betrieblichem Gesundheitsschutz müssten in sechs Tagen alle Mitarbeiter nochmals einen Coronatest machen. Fallen diese negativ aus, werde das BBC in Absprache mit dem Kanton am Freitag den Betrieb wieder aufnehmen. Die Geschäftsleitung werde zum jetzigen Zeitpunkt nichts entscheiden und am Freitag über das weitere Vorgehen informieren. «Es muss die bestmögliche Lösung für alle sein», heisst es in der Medienmitteilung.



30'000 Franken Schutzmassnahmen

Das BBC unter der Leitung von Hanspeter Dürr beschäftigt 45 Mitarbeitende. Der Betrieb könnte auch ohne die sechs positiv Getesteten aufrechterhalten werden. Die Sicherheit müsse aber gewährleistet sein. Dürr erklärt, dass monatlich rund 30'000 Franken für Corona-Schutzmassnahmen aufgewendet werden: Mehr Personal am Eingang, das die Daten der Gäste erfasst und allen die Körpertemperatur misst, mehr Sicherheitspersonal, im ganzen Betrieb sind Desinfektionsmittel platziert, das Registrierungssystem wurde auf den neusten Stand gebracht. Zudem wurde die Maskenpflicht für alle Mitarbeitenden eingeführt. Das BBC hat die Hausaufgaben gemacht, und alles zum Schutz der Gäste und Mitarbeitenden unternommen.

Ausserhalb BBC angesteckt

Vier der sechs Infizierten hätten sich wissentlich nicht im BBC angesteckt, teilt die Geschäftsleitung mit. Einer davon habe sich vermutlich über ein Familienmitglied infiziert. Drei weitere Mitarbeitende seien in den Ferien und in St.Gallen im Ausgang gewesen und hätten sich möglicherweise dort angesteckt. Zwei der Infizierten hätten leichte Symptome, die anderen keine. Das BBC sei betreffend Contact Tracing mit dem Kanton St. Gallen in Kontakt.