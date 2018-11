Christbaum für den Klosterplatz: Fliegt er? Fliegt er nicht? Das diesjährige Einfliegen des grossen Christbaums für den St.Galler Klosterplatz entwickelt sich langsam aber sicher zur Zitterpartie. Am Dienstagmorgen verhinderte Nebel auf der Helibasis in Küssnacht am Rigi und in St.Gallen den Flug. Wenn's aufklart, könnte der Christbaum gegen 14.30 Uhr doch noch einschweben.

(vre/SK) Derzeit liegt dicker Nebel über der Stadt St.Gallen. Jener, der am Morgen das Starten des Helikopters der Heliswiss in Küssnacht am Rigi verhindert hat, hat sich inzwischen aufgelöst. Ob das in St.Gallen in den nächsten Stunden auch noch passiert, ist offen.

Die Verantwortlichen der Heliswiss entscheiden nach dem Mittagessen darüber, ob geflogen werden kann. Sollte dies der Fall sein, wäre im Klosterbezirk mit der Landung der grossen Tanne von der Rehetobelstrasse gegen 14.30 Uhr zu rechnen, wie der kantonale Kommunikationsdienst auf Facebook informierte.