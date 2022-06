Rhythmische Gymnastik Chiara Dotzauer brilliert an den Schweizer Meisterschaften in ihrer Heimhalle Die Andwilerin von der RG Teufen gewinnt Gold mit Ball und wird Vize-Schweizer-Meisterin im Mehrkampf.

Chiara Dotzauer zeigte mit dem Band eine ausdrucksstarke Übung. Bild: Reto Martin

Im Athletik-Zentrum in St.Gallen fanden die Schweizer Meisterschaften der Rhythmischen Gymnastik statt. In neun Kategorien kämpften 54 Einzelgymnastinnen und 22 Gruppen um nationale Ehren.

Am Samstag bestritten alle qualifizierten Einzelgymnastinnen den Mehrkampf. In der höchsten Kategorie wird jeweils der Schweizer Meistertitel vergeben. Dabei lieferten sich die beiden für die EM von Mitte Juni in Tel Aviv selektionierten Gymnastinnen Chiara Dotzauer, RG Teufen, und Livia Maria Chiariello, RG Länggasse, ein spannendes Duell auf höchstem Niveau. Sie hatten vier Übungen mit Keulen, Band, Ball und Reif zu zeigen. Nach zwei ausdrucksstarken, sehr schönen Übungen mit Keulen und Band und einer sehr starken Gesamtleistung lag die Lokalmatadorin Chiara Dotzauer vom organisierenden Leistungszentrum RLZ RG Ost St.Gallen mit 1,10 Punkten Vorsprung vor ihrer Mitstreiterin Livia Maria Chiariello.

Folgenschwerer Patzer mit dem Ball

Bei der Performance mit dem Ball unterlief Dotzauer ein kleiner Fehler, bei dem das Handgerät zu Boden fiel und aus der Wettkampffläche rollte. Dies führte mit einem Abzug von 0,6 Punkten zum Vorentscheid im Mehrkampf. Bei der abschliessenden Übung mit dem Reif zeigten beide Gymnastinnen eine starke Leistung. Dotzauer wurde durch das Kampfgericht mit 29,20 Punkten belohnt, Chiariello mit 28.95. Am Ende reichte es Chiara Dotzauer um lediglich 0,45 Punkte nicht zum Sieg. Schweizer Meisterin wurde Livia Maria Chiariello mit 110,15 Punkten (Keulen 29.45, Band 24,10, Ball 27,65, Reif 28.95). Zweite wurde Chiara Dotzauer mit 109,70 Punkten (Keulen 29,20, Band 25,45, Ball 25,85, Reif 29,20). Als Dritte klassierte sich Axelle Amstutz mit 99,75 Punkten (Keulen 26,25, Band 22,55, Ball 25,60, Reif 25,35).

Auch in der höchsten Juniorinnen-Kategorie P5 (Jahrgang 2007/2008) lieferten die drei für die EM selektionierten Gymnastinnen Lauren Grüniger, RG Glarnerland, Norah Demierre, FSG Lucens, und Sophia Carlotta Chiariello, RG Länggasse, einen spannenden Wettkampf.

Nach zwei Handgeräten Reif und Ball lag Vorjahressiegerin Lauren Grüniger mit 2,00 Punkten Vorsprung an vorderster Stelle des Zwischenklassements. Am Ende konnte Norah Demierre ihren Rückstand wettmachen und gewann mit 0,75 Punkten Vorsprung den Mehrkampf.

Intensive Trainings hinterliessen Spuren

Die in der Juniorinnen-Kategorie P4 (Jahrgang 2009) startende Lhadon Tsensatsang, RG Ems, und die in der Jugend-Kategorie P3 (Jahrgang 2010/2011) startende Ana Zeller, RG Opfikon-Glattbrugg, beide RLZ RG Ost St.Gallen erreichten ebenfalls Podestplätze. Sie gewinnen dank einer sehr guten konstanten Leistung Bronze. In der höchsten Gruppen-Kategorie G4 mit Reif werden die Gymnastinnen der FSG Aire-le Lignon überlegen Schweizer Meisterinnen vor Gym Biel-Bienne und der RT/TV Thun.

Am zweiten Wettkampftag wurden die Gerätefinals der besten acht Gymnastinnen des Vortages in den Juniorinnen-Kategorien P4/P5 (Jahrgang 2007 bis 2009) und der Elite-Kategorie P6 (Jahrgang 2006 und älter) mit den einzelnen Handgeräten ausgetragen.

Nachdem Livia Maria Chiariello, RG Länggasse, verletzungsbedingt nicht antreten konnte, schien es eine klare Sache für die Lokalmatadorin Chiara Dotzauer vom RLZ RG Ost in der Elite-Kategorie. Doch die intensiven Trainings der letzten Wochen sowie der Mehrkampf des Vortages hinterliessen bei der Athletin ihre Spuren. Dotzauer konnte nicht mehr ihre Leistungsfähigkeit und Perfektion des Vortages in den vier Gerätefinals auf den Teppich legen. Es schlichen sich einige Fehler ein und so konnte sie sich mit Band und Reif je eine Silbermedaille umhängen lassen – mit Ball reichte es trotzdem überlegen zu Gold. Die Gruppenwettkämpfe G1 ohne Handgerät gewinnt die RG Zürichsee, Zürich. G2 mit Reif das RLZ Zürich.

Bereits am kommenden Montag wird Chiara Dotzauer mit der Schweizer Delegation nach Tel Aviv reisen, wo sie zwischen dem 15. und 19. Juni an der EM zum Einsatz kommt.