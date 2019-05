Chef der Armee zu Besuch bei den Rorschacher Offizieren: «Wir wollen die besten Computercracks rekrutieren» Die Offiziersgesellschaft Rorschach feiert Jubiläum. Sie wird 75. Im Mittelpunkt der ordentlichen Mitgliederversammlung im Jubiläumsjahr stand das Referat von Armeechef Philippe Rebord zu den aktuellen Bedrohungen, Kampfflugzeugen und Cyberabwehr. Yusuf Barman

Matthias Haas, Präsident der Offiziersgesellschaft Rorschach, begrüsst den Chef der Armee, Philippe Rebord. (Bild: Urban Kronenberg)

«Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.» Mit diesem Zitat eröffnete Matthias Haas, Präsident der Offiziersgesellschaft Rorschach, am Samstagmorgen die 75. ordentliche Mitgliederversammlung im Würth Haus in Rorschach vor 100 stimmberechtigten Mitgliedern und zahlreichen Gästen.

An der Jubiläums-Mitgliederversammlung hatten die Rorschacher Offiziere hochrangige Vertreter aus Militär, Politik und Wirtschaft zu Besuch: Neben dem Chef der Armee, Korpskommandant Philippe Rebord, und dem Präsidenten der schweizerischen Offiziersgesellschaft, Oberst im Generalstab Stefan Holenstein, haben auch Regierungsrat Marc Mächler sowie Nationalrat und Rorschacher Stadtpräsident Thomas Müller an dem Anlass teilgenommen.

Mächler und Müller, die selbst Offiziere sind und als Oberleutnante Dienst geleistet haben, haben neben ihrer Funktion als politische Vertreter auch als stimmberechtigte Mitglieder der Offiziersgesellschaft partizipiert.

Auch die erste Präsidentin der Offiziersgesellschaft des Kantons St.Gallen, Major Elisabeth Stadelmann-Meier, gratulierte den Rorschacher Offizieren zum 75. Jubiläum und wies die Anwesenden auf drei Schwerpunkte hin, die sie während ihres Amtes als kantonale Präsidentin setzen will.

In Bezug auf die Sicherheitspolitik will Stadelmann-Meier sich dafür einsetzen, dass der Zivildienst weniger attraktiv wird. Dazu soll als zweiter Schwerpunkt ein intaktes Netzwerk mit der Politik gepflegt werden. Schliesslich will sie auch die Unterstützung der Offiziere bei den Wahlen vorantreiben.

Armeechef Rebord referierte mit Humor

Von seinen gesundheitlichen Problemen liess sich der Chef der Armee (CdA) nichts anmerken und fesselte die Anwesenden mit seinem Schalk, seinem Wortwitz und seiner Westschweizer Leidenschaft. Sein Publikum hörte ihm aufmerksam zu, genoss seinen französischen Akzent, lachte und applaudierte. Doch Rebord kann auch Ernst. Etwa, wenn er über die aktuelle Bedrohungslage, die weltweit zunehmenden Investitionen in Nuklearwaffen und über die «Rückkehr der Machtpolitik» spricht.

Zu Beginn seines Referats spricht Korpskommandant Rebord über das Beschaffungsprojekt Air 2030 und über den Bericht des früheren Astronauten und Militärpiloten Claude Nicollier. Anfang Mai empfahl dieser dem Bundesrat in seinem Expertenbericht, die Kampfjets ohne Raketenabwehr dem Referendum zu unterstellen und warnte vor der «Paket-Falle».

«Viola Amherd ist eine Chance für die Armee»

Anders als bei der verlorenen Abstimmung über den Gripen geht der Armeechef davon aus, dass das Stimmvolk zur Beschaffung Ja sagt. «Wir haben drei Trümpfe in der Hand», sagt Rebord in seiner Rede und hält drei Finger in die Luft.

«Viola Amherd», nennt er den ersten Trumpf. Die neue Verteidigungsministerin könne die Botschaft besser dem Volk und insbesondere den Frauen überbringen, als es Männer in Uniform könnten. Als zweiten Trumpf nennt er die Umstände, dass man nicht mehr über einen Teilersatz spricht. Dieses Mal geht es um den Ersatz der gesamten Flotte. «Also um die Frage: Wollen wir eine Luftwaffe oder nicht.»

Die Finanzierung hält er als dritten Trumpf parat: Die Kampfjets würden über das ordentliche Budget der Armee finanziert und nicht durch zusätzliche Mittel. Insbesondere der dritte Punkt sei sehr wichtig und müsse dem Stimmvolk bei jeder Gelegenheit kommuniziert werden, betont der CdA.

«Es gibt kein entweder oder: Die Bedrohungen kumulieren sich.»

Die Bedrohung lauert längst nicht mehr nur auf dem Boden oder in der Luft. Die Armee stellt sich auch auf Cyberattacken ein. Deshalb lancierte sie eine 40-wöchige Cyber-RS. Aktuell befinden sich 36 Rekruten in dieser Ausbildung. «Wir wollen die besten Computercracks rekrutieren», sagt Rebord. Dabei reiche es nicht, wenn die Armee nur bei Informatikschulen anklopft. «Der Autodidakt ist schwierig zu finden», fügt er hinzu. Doch genau diese hätten grosses Potenzial.

Als er auf die Cyberbedrohung aufmerksam macht, erklärt der CdA, dass man die bestehenden Bedrohungen nicht vergessen darf. «Es ist kein entweder oder», stellt er klar, «Boden, Luft, elektromagnetischer Raum und Cyberspace – die Bedrohungen kumulieren sich.» Deshalb sei es wichtig, dass man nicht bestehende Kompetenzen vernachlässigt, während man neuen Herausforderungen begegnet.