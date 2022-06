Cheerleading Die FCSG-Cheerleader räumen bei den Schweizer Meisterschaften ab – 14 von ihnen wirbeln nächstes Jahr in Florida an den Weltmeisterschaften 14 junge Frauen der FCSG-Cheerleader sind ins Schweizer Nationalkader aufgenommen worden. Sie fahren 2023 an die Weltmeisterschaften nach Orlando. Heute Donnerstag zeigen sie ihr Meisterprogramm an den National Games in St.Gallen.

Die FCSG-Cheerleader standen mit allen Gruppen zuoberst auf dem Podest der Schweizer Meisterschaften. Im Bild die Mädchen Level 5 beim Training. Bild: Reto Martin

Sie wirbeln durch die Luft, stehen Pyramiden, machen Drehungen, Sprünge und Hebefiguren und zeigen Elemente am Boden wie Flickflacks oder Rückwärtssaltos. Die FCSG-Cheerleader machten alles so gut, dass sie an den Schweizer Meisterschaften in Winterthur alles abräumten und mit allen gestarteten Teams zuoberst auf dem Podest standen: Green Storm (momentan höchstes Level in der Schweiz), Green Sparkle, Groupstunt, Green Sparkle 1, Green Twinkle. «Es war tatsächlich ein spezieller Tag», sagt Lara Vincenz, Coach des Green-Storm-Teams. Die Winterthurer Warriors als Mitfavoriten hatten gepatzt, die St.Galler gepunktet.

Speziell sind die vergangenen Tage noch aus einem anderen Grund: Die Swiss Cheer Association, der Dachverband der Cheerleader, hat bekanntgegeben, wer ins Nationalkader aufgenommen und an die Weltmeisterschaften nach Orlando (Florida) fahren wird.

St.Gallen stellt die meisten. Von den Green Sparkle: Tamar Helfenberger, Mia Krummenacher, Elena Qeta, Milla Mante, Melanie Németh, Lorena Keller, Noemi Manser, Sarah Hilpertshauser, Gioia Ruffino und Mona Signer. Aus dem Green-Storm-Team reisen mit: Romina Trivigno, Aaliyah Rindlisbacher, Alea Kohler und Marina Lehner. Die Freude sei bei allen sehr gross, sagt Lara Vincenz. Sie selber wird da bleiben und die Stellung halten.

Heutiger Auftritt an den National Games

Lara Vinzenz ist Coach des Green-Storm-Teams. Bild: Reto Martin

Das Training in der Cheerleader-Halle in Winkeln hat begonnen. Coach Lara Vincenz ist nicht zufrieden mit der Leistung der jungen Frauen. «Zu unkonzentriert, zu wenig stabil. Halbpatzig», kritisiert sie.

«Mit dieser Leistung wären wir nicht Schweizer Meisterinnen geworden.»

Die gut zweiminütige choreografierte Kür (Routine) mit Musik wird wiederholt. Sie müsse perfekt sein. Denn die jungen Frauen werden heute das Schweizer-Meister-Programm an den National Games in St.Gallen zeigen.

Die FCSG-Cheerleader Die FCSG-Cheerleader wurden vor 22 Jahren ins Leben gerufen. Der Verein zählt 120 Mitglieder. Seit Ende der Pandemie wurden die Cheerleader – trotz der grossen Erfolge – nicht mehr auf dem Spielfeld des FC St.Gallen gesehen. Dies ist nicht auf Wunsch der Cheerleader so, sondern sie wurden vom FC St.Gallen nicht mehr zu den Spielen eingeladen. Coach Lara Vincenz ist zuversichtlich: «Wir hoffen sehr, dass wir den FC St.Gallen bald wieder im Stadion mit unserem Spalier unterstützen dürfen und, wie in den vergangenen 22 Jahren, den Zuschauern bei Spielbeginn eine Show zeigen dürfen.» (rb)

«Wir nehmen an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil, treten aber auch an Veranstaltungen auf», sagt die 24-Jährige, die von 2015 bis 2017 selber aktiver Cheerleader war und seit 2019 als Coach tätig ist – als ehrgeiziger Coach notabene. Eines ihrer Ziele sei, dem Cheerleading auf nationaler Ebene mehr Anerkennung zu verschaffen, denn sie weiss, dass Cheerleader immer noch oft belächelt werden.

Cheerleading sei eine Mischung aus Akrobatik, Kunstturnen, Krafttraining und sei seit 2021 als olympische Sportart anerkannt. Für Lara Vincenz ist Cheerleading Leidenschaft. «Jede und jeder profitiert viel, mental, lernt Durchhaltewillen, selbstbewusst aufzutreten und den anderen zu vertrauen», sagt sie. «Wir werfen immerhin Menschen in die Luft.» Höchste Priorität habe, dass der Flyer stabil und zugleich schön stehe. Sie möchte «ihren» jungen Frauen gute Werte vermitteln und sie unterstützen, die beste Version von sich selber zu werden.

Selina Trivigno ist Trainerin und Flyer. Bild: Reto Martin

«Cheerleading ist meine Passion, mein Leben.»

Das sagt auch Selina Trivigno, die seit 2009 bei den FCSG-Cheerleadern mitmacht, die Junioren trainiert und zwölffache Schweizer Meisterin ist. Sie hat vor einigen Tagen die Nachricht erhalten, dass sie als Trainerin des Junioren-Nationalkaders an die Weltmeisterschaften fahren darf. Und sie ist ein Flyer des Green-Storm-Teams; jene Person, die von ihren Kolleginnen in die Luft «geschossen» wird. Sie sei vier- bis fünfmal in der Woche in der Trainingshalle anzutreffen, sagt die 22-Jährige. «Cheerleading ist meine grosse Liebe.»

Das Geheimrezept der St.Galler Cheerleader

Die FCSG-Cheerleader stehen in allen nationalen Ranglisten an der Spitze. Beweis dafür sind die vielen Pokale, die in der Turnhalle ausgestellt sind. Kürzlich haben die St.Gallerinnen in Bottrop (Deutschland) an einem internationalen Wettkampf teilgenommen. «Fünfter Rang, wir sind sehr zufrieden mit diesem Resultat», sagt Selina Trivigno.

Spektakulär anzusehen: Die Flyer werden von den Kolleginnen in die Luft geworfen. Bild: Reto Martin

Was ist das Erfolgsrezept der FCSG-Cheerleader? «Der Zusammenhalt unter den Coaches und die Leidenschaft dem Sport gegenüber», antwortet Lara Vincenz. Derzeit seien sie acht Coaches, die sehr gut zusammen funktionieren, alle selbst langjährige Erfahrung im Cheerleading und in der Teambildung hätten und wissen, auf welcher Position die Mädchen und jungen Frauen am besten eingesetzt und gefördert werden können.

Das Motto: «One Team, One Dream, One Family». Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: «Aufgrund von Corona konnten wir das Level 6 nicht halten und somit trainiert das Seniorenteam Green Lightning – der 16-fache Schweizer Meister – im Moment nicht.»