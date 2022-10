Busfahrplan Stadtrat Rorschach ändert Linienführung: Der Bus 251 fährt neu über den Landhauskreisel Der Stadtrat Rorschach hat beschlossen, die Busse der Linie 251 nicht über die Löwenstrasse fahren zu lassen, weil diese zur Be-gegnungszone mit Tempo 20 umgestaltet wird.

Der Bus der Linie 251 fährt nicht rechts in die Löwenstrasse, sondern biegt erste unten beim Landhauskreisel rechts ab. Bild: Rudolf Hirtl

Die bisherigen Seebus-Linien werden am 11. Dezember durch neue Verkehrsangebote ersetzt. Vorgesehen war dabei, dass die Buslinie 251 beim Bahnhof Goldach startet und dann gemäss neuem Konzept über die Blumenstrasse, die Klosterstrasse und die Florastrasse in die St.Gallerstrasse und von dort über die Löwenstrasse in die Industriestrasse und weiter zur Pestalozzistrasse führt.

Nun teilt der Stadtrat Rorschach mit, dass er eine «kleine Anpassung» bei der Führung der Buslinie 251 beschlossen hat. Der Stadtrat habe die Situation im Hinblick auf den Fahrplanwechsel neu beurteilt. Er komme dabei zum Schluss, dass sich die neue Führung der Buslinie 251 über die Löwenstrasse schlecht mit den Zielen des Strassenprojektes verträgt.

Bus der Linie passiert das Landhaus ohne Halt

Diese seit Ende September laufende Neugestaltung «Löwenstrasse West» hat zum Ziel, die künftigen Verkehrsmengen zu reduzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und das Geschwindigkeitsniveau zu senken.

Die Löwenstrasse wird in diesem Bereich laut Stadtrat baulich als Begegnungszone mit Tempo 20 umgestaltet. Damit verbunden ist auch eine Verschmälerung der Fahrbahn auf 4,50 Meter. Die ursprünglich geplante Führung der Buslinie 251 über die Löwenstrasse vertrage sich jedoch schlecht mit den Zielen des Strassenprojektes. Der Bus werde deshalb auf der St.Gallerstrasse bis zum Landhauskreisel verkehren und von dort in die Industriestrasse einmünden. Damit führt die Buslinie wieder an der Haltestelle Landhaus vorbei.

Das neue Buskonzept verursacht für die Stadt Rorschach Mehrkosten von 11000 Franken pro Jahr. Würde die Linie 251 zusätzlich die Haltestelle Landhaus bedienen, erhöhten sich die Mehrkosten gemäss Mitteilung auf jährlich rund 38500 Franken. Gemäss Stadtrat rechtfertigt ein einzelner Halt diese zusätzlichen Kosten (27500 Franken) nicht, zumal bereits die Buslinien 242, 252 und 254 die Haltestelle Landhaus anfahren. Der Bus 251 wird deshalb das Landhaus ohne Halt passieren. Laut Rorschachs Stadtschreiber Richard Falk gilt dies in beide Fahrtrichtungen.