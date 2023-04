Bürgerversammlung Zwei Gegenstimmen, keine Wortmeldungen: Feuertaufe von Patrick Trochsler ohne Feuer Von 4507 Stimmberechtigten wollen an der Bürgerversammlung von Mittwochabend 267 wissen, ob Rorschacherberg auf Kurs sei und wie sich der neue Gemeindepräsident bei seiner Premiere verkaufe. Er tut dies souverän, wobei es ihm die Frauen und Männer in der Mehrzweckhalle leicht machen, es gibt weder Diskussionen noch strittige Abstimmungen.

Der neue Gemeindepräsident Patrick Trochsler führte souverän durch die Rorschacherberger Bürgerversammlung. Bild: Rudolf Hirtl

Hätten Gemeindepräsident Patrick Trochsler und Schulpräsident Markus Fässler vor Beginn der offiziellen Bürgersammlung nicht ausführlich über das vergangene Amtsjahr, anstehende Projekte und Entwicklungen berichtet, die knapp 6 Prozent anwesenden Stimmberechtigten hätten vermutlich die kürzeste Versammlung in der Geschichte der Gemeinde Rorschacherberg erlebt. Nach einer knappen Stunde bittet Trochsler nämlich bereits zum Apéro.

Den regionalen Rekord hält vermutlich Thal, dort war die Bürgerversammlung im Jahr 2015 nach nur 24 Minuten durch. Durchgewinkt werden in Rorschacherberg am Mittwochabend einstimmig die Rechnung 2022 und mit zwei Gegenstimmen das Budget 2023.

Steuerfuss bleibt bei 93 Prozent

Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2,7 Millionen Franken und ist damit 4,1 Millionen Franken besser als der budgetierte Verlust von 1,4 Millionen Franken. Der Überschuss ist vor allem auf den Verkauf des Areals «Neuhus» zurückzuführen. Der buchhalterische Gewinn aus der Transaktion liegt bei rund 4,438 Millionen Franken. Der Gewinn fliesst in den Bilanzüberschuss, der nun 16,7 Millionen Franken beträgt.

Das Budget 2023 sieht ein Defizit von 2,85 Millionen Franken vor. Der Gemeinderat Rorschacherberg schätzt den Finanzbedarf für die kommenden Jahre als anspruchsvoll ein, weshalb der Steuerfuss bei

93 Prozent bleibt. Das Defizit wird aus dem Eigenkapital gedeckt.

Schulraumnot mit Neubau und Aufstockung lösen

Patrick Trochsler informiert vorgängig unter anderem darüber, dass das Projekt Revitalisierung und Seeuferweg Neuseeland auf Kurs ist. Die weiteren Schritte umfassen die öffentliche Planauflage. Zudem muss der Sondernutzungsplan Neuseeland überarbeitet werden. Bezüglich Tier-E-Mobilität ist Ende April ein Erfahrungsaustausch mit den Betreibern vorgesehen, um über Optimierungen zu sprechen. Diverse Strassenprojekte sind angedacht. Entlang der St.Annaschlossstrasse fehlt teilweise das Trottoir, diese Lücke soll geschlossen werden.

Vorne der 2017 eröffnete Holzbau Wildenstein 3 mit Kindergarten und Mittagstisch; in der Mitte, wie Wildenstein 4 aussehen soll. Visualisierung: PD

Die Schülerzahlen steigen laufend. Laut Markus Fässler werden beinahe 800 Mädchen und Buben beschult. In den kommenden Jahren sind sieben bis acht Regelklassen mehr zu erwarten. Die Raumkapazitäten sind aber voll ausgeschöpft. Die gesetzlichen Vorgaben erfordern zudem die Neuschaffung von Räumlichkeiten, beispielsweise für den Mittagstisch. Um die Kapazitäten der Schule zu erhöhen, sind ein Neubau bei der Schulanlage Wildenstein und eine Aufstockung der Schuleinheit Klosterguet geplant.

Am Mittwoch, 31. Mai, um 19:30 Uhr, informiert der Gemeinderat in der Mehrzweckhalle genauer über diese Projekte. Das Abstimmungsgutachten wird bereits nach Ostern in den Briefkästen liegen.