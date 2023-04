Bürgerversammlung Zuversicht strafft Sorgenfalten: Mahnfinger an der Steinacher Bürgerversammlung Auch an der Steinacher Bürgerversammlung können sich die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner aktiv an der Gemeindepolitik beteiligen. Sie tun dies am Montagabend nicht und winken Rechnung und Budget diskussionslos durch. Angeregt wird ein Raum für die Jugend.

Willi Neff war während 22 Jahren als Hauswart für das Gemeindezentrum Steinach tätig. Seine Arbeit wird von Gemeindepräsident Michael Aebisegger verdankt. Bild: Fritz Heinze

Im Steinacher Gemeindesaal nehmen am Dienstagabend 202 Frauen und Männer Platz, um der Bürgerversammlung beizuwohnen. Das sind immerhin 9,1 Prozent aller Stimmberechtigten (2210), was dieses Jahr ein guter Wert ist in der weiteren Region Rorschach.

Gemeindepräsident Michael Aebisegger verweist zu Beginn seiner Ausführungen auf den Krieg in der Ukraine, der auch in Steinach Spuren hinterlasse. Anfang 2022 seien in der Gemeinde 14 Asyldossiers mit 24 Personen behandelt worden, Ende Jahr seien es bereits 28 Dossiers mit 45 Personen gewesen.

Der Steuerfuss ist kein Tabuthema

Mehr als einmal hält der Gemeindepräsident an der Bürgerversammlung den Mahnfinger in die Höhe und spricht von schwierigen und instabilen Zeiten, die es schwierig machten, zu erwartende Ausgaben und Einnahmen präzise zu definieren. Am Schluss der Versammlung darauf angesprochen, sagt er, gehe es im bisherigen Stil weiter, könne Steinach dank des Eigenkapitals von 9,9 Millionen Franken noch vier bis fünf Jahre mit seiner Strategie weiterfahren. In dem Moment, bei dem der Verlust die Millionenmarke sprenge, müsse aber über den Steuerfuss diskutiert werden.

Trotz unvorhersehbarer Zins- und Preisspirale bleibe er jedoch zuversichtlich, was die mittelfristige Entwicklung von Steinach angehe. Ausserdem sehe er noch einige Bereiche, wo Sparpotenzial vorhanden sei. Rechnung und Budget werden ohne Diskussion einstimmig gutgeheissen. Für die Rechnung 2022 war ein Minus von 1,147 Millionen Franken budgetiert, der Verlust beträgt aber lediglich 32’694 Franken, was einer Besserstellung von mehr als 1,1 Millionen Franken entspricht.

Votant regt Raum für die Jugend an

Ursache dafür sind unter anderem der geringere Personalaufwand (235’000 Franken), wobei auch eine personelle Unterbesetzung bestand, die Rückerstattung von Sozialhilfe (430’000 Franken) und die Besserstellung vom Gartenhof (230’000 Franken). Auch für das laufende Jahr 2023 geht man in Steinach von einem Defizit von fast einer Million Franken aus, dies bei einem unveränderten Steuerfuss von 115 Prozent. Ein Defizit könnte durch die finanziell guten Vorjahre gedeckt werden.

Das budgetierte Defizit von 979’940 Franken ist laut Michael Aebisseger kein einmaliger Ausschlag in der Fieberkurve, sondern ein strukturelles Problem. Es bleibe die Unsicherheit wegen der fragilen Wirtschaftslage und ausserdem würden Kredite wieder etwas kosten. «Die Zinsentwicklung bereitet uns Sorge», so der Gemeindepräsident.

Zu spüren bekommt das Steinach beispielsweise bei der noch nicht gebauten neuen Sporthalle. Der Abschreibungsaufwand beträgt neu 700’000 Franken, das sind jährlich 240’000 Franken mehr als ursprünglich geplant. «Der Gemeinderat muss bezüglich des Baustarts eine Grundsatzentscheidung treffen. Er wird sich diese Entscheidung unter den gegebenen Umständen nicht einfach machen», so Michael Aebisegger

Ihm sei aufgefallen, dass sich Jugendliche an verschiedenen Orten draussen treffen und aufhalten würden, sagt ein Mann bei der allgemeinen Umfrage und regt an, den jungen Menschen einen Raum zur Verfügung zu stellen. Aebisegger verspricht, dass sich der Gemeinderat dieses Themas annehmen wird.