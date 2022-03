Bürgerversammlung Premiere von Gemeindepräsident Michael Aebisegger in Steinach rundum gelungen: Einstimmiges Ja zu Rechnung und Budget Die Rechnung 2021 mit einem Minus von rund 50'000 Franken und das Budget 2022 mit einem Defizit von 1,147 Millionen Franken erfuhren keinen Widerstand. Zu reden gab die Energiepolitik.

Führte am Mittwochabend im Gemeindesaal ruhig und souverän durch die Bürgerversammlung: Steinachs Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Fritz Heinze

Michael Aebisegger ist seit Anfang 2020 Gemeindepräsident von Steinach. Wegen der Coronapandemie wurde in den vergangenen Jahren keine Bürgerversammlung durchgeführt. Am Dienstag war Premiere für Aemisegger. Um diese mitzuerleben, waren 205 Steinacher Stimmberechtigte in den Gemeindesaal gekommen; das entspricht 9,3 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung.

Aebisegger ging in seiner Begrüssung auf das Nein der Stimmberechtigten im November 2021 zu einem Rahmennutzungsplan ein, der den Bau eines 65-Meter-Hochhauses mit rund 100 Wohnungen ermöglicht hätte. Er verglich das Nein mit einem verschossenen Penalty. Er tat dies mit wohltuender Zurückhaltung und richtete seinen Wunsch an die Versammlung, künftig aufs gleiche Goal zu spielen.

Eintracht herrschte im Gemeindesaal

Dies tat er vor dem Hintergrund, wonach die Gemeinde Steinach ein strukturelles Defizit von rund 1,2 Millionen Franken aufweise. Ein solches Defizit war denn auch für das Jahr 2021 budgetiert. Die Rechnung für das vergangene Jahr schloss aber lediglich mit einem Minus von rund 50 000 Franken, was einer Besserstellung von rund 1,1 Millionen Franken entspricht. Die «schwarze Null» wurde vor allen Dingen möglich dank einem markanten Plus bei den Steuereinnahmen.

Die Rechnung 2021 wurde einstimmig genehmigt. Das Gleiche gilt für das Budget 2022, das in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von rund 19 Millionen ein Defizit von 1,147 Millionen Franken vorsieht, dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 Prozentpunkten.

Einspeisevergütung bleibt, wie sie ist

Zu reden gab einzig die Energiepolitik. Einem Antrag aus der Versammlung, die Einspeisevergütung für Strom bestehender Photovoltaikanlagen sei zu senken, wurde jedoch klar bachab geschickt.

Der Gemeinderat hatte sich gegen den Antrag ausgesprochen. Zwar reisst die heutige Praxis jedes Jahr ein Loch von 200'000 Franken in die Rechnung, aber die Bürgerinnen und Bürger, die von der Vergütung profitierten, hätten dies so von der Gemeinde als Fördermassnahmen zugesichert bekommen, sagte Michael Aebisegger.