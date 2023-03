Bürgerversammlung Neue Bushaltestelle, neues Musikschulgebäude: Gaiserwald genehmigt Kredite von insgesamt 1,6 Millionen Franken 222 Stimmberechtigte haben an der Bürgerversammlung Jahresrechnung und Budget genehmigt. Sie sprachen zudem Geld für eine neue Bushaltestelle und einen Modulbau für die Musikschule in Engelburg.

Gaiserwalds Gemeindepräsident Boris Tschirky führte nach vier Jahren Pause am Montagabend wieder einmal durch eine Bürgerversammlung. Bild: Tobias Garcia (14.12.2021)

Drei Jahre lang fand in Gaiserwald pandemiebedingt keine Bürgerversammlung statt. Am Montag haben sich die Bürgerinnen und Bürger nun erstmals seit 2019 wieder getroffen. 222 Frauen und Männer waren anwesend in der Aula des Oberstufenzentrums Mühlizelg in Abtwil, das entspricht einer Stimmbeteiligung von 3,8 Prozent.

Gemeindepräsident Boris Tschirky führte wie gewohnt mit Tempo und Witz durch die Bürgerversammlung - oder «Gmoandversammlig», wie es in Tschirkys breitem Rheintaler Dialekt heisst.

Gemeinderat prüft Hallenbadverbund noch einmal

Die Bürgerversammlung verlief ohne Diskussionen oder Überraschungen. Nicht einmal die hohen Strompreise, mit denen Gaiserwald 2022 für Schlagzeilen sorgte, sprachen die Anwesenden an. Die Gemeinde hatte Ende Dezember über ein Härtefallprogramm informiert, für das 500 000 Franken ins Budget 2023 aufgenommen werden.

«Die Gemeinde hat zudem gemeinsam mit einer externen Person das Beschaffungsverfahren durchleuchtet», sagte Tschirky am Montagabend. Und versprach, dass der Gemeinderat bald über die Massnahmen informieren werde, damit so etwas nicht mehr vorkomme.

Tschirky versprach auch, dass sich der Gemeinderat nochmals mit dem regionalen Hallenbadverbund auseinandersetzt. Die Gemeinde hatte 2022 darauf verzichtet, diesem beizutreten. Was offenbar Unmut bei einigen Einwohnerinnen und Einwohnern auslöste. Nachdem er nun mehrere Reaktionen erhalten habe - insbesondere aus den Reihen der Grünliberalen - werde man das Ganze noch einmal anschauen, so Tschirky. «Ich bin sicher, wir finden eine Lösung.»

«Du hast mich angelogen»

Für einen kurzen, hitzigen Moment sorgte ein Bürger, als er Tschirky fragte, was denn mit der möglichen Temporeduktion auf der Rütistrasse sei: «Dort fahren die Autos 80, was sehr gefährlich ist für die Kinder.» Er habe sich bereits im Januar 2022 bei Tschirky deswegen gemeldet. Dieser entgegnete, dass man die Situation mit der Kantonspolizei besprochen habe, der Ball nun aber bei dieser liege: «Die Abklärungen laufen.»

Zufrieden ist der Votant mit dieser Antwort nicht. Weil er nichts mehr von der Gemeinde gehört habe, habe er heute Morgen direkt bei der Kantonspolizei angerufen. «Dort hiess es, dass keine Gespräche mit der Gemeinde stattfanden. Du hast mich also angelogen», sagte der Mann zu Tschirky.

Dieser schüttelte den Kopf: «Das ist nicht korrekt.» Er werde abklären, wieso die Polizei ihm das so gesagt habe. «Ich lüge nicht. Du weisst ganz genau, dass das nicht meine Art ist.» Das wisse er nicht, entgegnete der Bürger. «So gut kenne ich dich auch nicht.»

Am Tag danach meldet sich Tschirky, um die Verwirrung aufzulösen. Er habe gleich am Morgen nach der Bürgerversammlung mit der Kantonspolizei und dem Votanten telefoniert. Die Polizei habe auf die Frage geantwortet, ob in jüngster Zeit Gespräche stattgefunden hätten - und diese verneint, weil diese schon länger her seien, wie auch die Begehung vor Ort. Der Bürger habe derweil verstanden, dass gar nie ein Kontakt stattgefunden habe. «Ein Missverständnis», sagt Tschirky. «Die Kommunikation ist nicht gut gelaufen. Aber ich lüge die Bürgerinnen und Bürger sicher nicht an.»

Alter Musikpavillon hat ausgedient

Bei den Abstimmungen herrschte schliesslich Einigkeit. Die Stimmberechtigten genehmigen die Jahresrechnung 2022 sowie das Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 103 Prozent. Weiter genehmigen sie einen Kredit über 840 000 Franken für die Bushaltestelle Dorfplatz Engelburg, die gemäss Behindertengleichstellungsgesetz angepasst werden muss.

Die Bürgerinnen und Bürger sprachen zudem 820 000 Franken für einen 200 Quadratmeter grossen Modulbau für die Musikschule auf der Schulanlage Engelburg. Dieser soll den 38-jährigen Musikpavillon ersetzen.