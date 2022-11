Bürgerversammlung Nach langer Diskussion und einer kuriosen Abstimmung letztes Jahr: Berg will doch eine Kita An der ausserordentlichen Bürgerversammlung hat sich Berg nach längerer Diskussion für eine Kita entschieden. So endete die letzte Versammlung des abtretenden Gemeindepräsidenten Sandro Parissenti mit einem Erfolg.

Auch Gemeindepräsident Sandro Parissenti selbst, am Rednerpult, stimmte für die Kita in Berg. Es war seine letzte Bürgerversammlung. Bild: Judith Schönenberger

Rund 130 Personen wollten am Dienstabend mitbestimmen, ob Berg eine Kindertagesstätte bekommen soll oder nicht. Nur zwei Personen mehr hatten sich im Oktober 2021 dagegen ausgesprochen, genau so viele waren damals aber auch dafür. 132 Ja- zu 132 Nein-Stimmen: Das bedeutete die Ablehnung der Vorlage.

Nun nahm der Gemeinderat die Idee wieder aus der Schublade, wegen eines Beschlusses des St.Galler Kantonsrats: Ab August 2024 muss jede Gemeinde im Kanton eine schulergänzende Tagesbetreuung für Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse anbieten. Der Gemeinderat schlug deshalb erneut vor, einen solchen Hort mit einer Kita für Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Kindergarten zu kombinieren.

Gemeindepräsident Sandro Parissenti hält in der Turnhalle der Primarschule eigentlich drei Versammlungen ab, wie er sagt: «Meine erste, einzige und letzte ausserordentliche Bürgerversammlung.» Parissenti tritt per Ende 2022 als Gemeindepräsident von Berg zurück, er hatte das Amt Anfang 2017 übernommen. Extra für die Versammlung zeigt er sich deshalb mit Krawatte.

Kita und Hort nehmen im August 2024 Betrieb auf

Gewohnt humorvoll führt Parissenti durch die Versammlung. Gemeinderätin und Schulratspräsidentin Anneliese Leitner und Gemeinderat Christian Bischoff, zuständig für das Ressort Familie, stellen die beiden möglichen Szenarien für die Kinderbetreuung in Berg vor. Einen Hort für Schulkinder – entweder mit oder ohne ergänzender Kita für jüngere Kinder. Nach längerer Diskussion stimmen 80 Personen für die Kita-Hort-Kombination, 34 sind dagegen.

Das heisst, Berger Eltern können ihre Kinder ab August 2024 im eigenen Dorf von morgens bis abends betreuen lassen. Die Kita und der Hort wird der Verein Chinderhuus Cavallino führen, der in Wittenbach bereits eine Kindertagesstätte und an mehreren Standorten eine schulergänzende Tagesbetreuung betreibt.

Wartelisten und «proppenvolle» Kitas

Auch Eltern aus anderen Gemeinden können ihre Kinder zukünftig in Berg betreuen lassen, sie zahlen dann im Gegensatz zu den Einheimischen den Volltarif. Der Betrieb des Horts mitsamt Kita kostet die Gemeinde im ersten ganzen Betriebsjahr 2025 voraussichtlich 127'696 Franken, nach fünf Jahren 176'363 Franken. 2028 ist die Kita-Hort-Kombination rund 23'000 Franken teurer als die obligatorische schulergänzende Tagesbetreuung.

Bei der Rechnung geht der Gemeinderat von einer Belegung von 50 Prozent aus. Dass das wohl eher eine pessimistische Schätzung ist, zeigen Voten aus dem Publikum. Mehrere Personen berichten von Wartelisten in Kitas und der mühsamen Suche nach Kita-Plätzen in der Umgebung. Cavallino-Vereinspräsidentin Marlies Lorenz sagt:

«In Wittenbach ist unsere Kita proppenvoll, obwohl wir im Sommer zwölf neue Plätze geschaffen haben.»

Die Auslastung betrage im Jahresdurchschnitt etwa 92 Prozent. Die Betriebskosten für die schulergänzende Betreuung, die die Gemeinde sowieso anbieten muss, hätten gemäss Kalkulation ohne Kita brutto rund 160'000 Franken pro Jahr betragen. Auf diese «Sowieso-Kosten», wie sie der Gemeinderat nennt, kommen mit dem Betrieb der Kita rund 30'000 Franken obendrauf.

Bürger wollte Geschäft zurückweisen

Gleich nachdem Leitner und Bischoff die beiden Szenarien präsentiert haben, stellt ein Bürger einen Antrag auf Rückweisung des Geschäfts. Er stört sich daran, dass für Hort und Kita zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus angemietet werden sollen, statt diese in gemeindeeigenen Liegenschaften wie etwa der alten Käserei unterzubringen.

Bei der Abstimmung über die Kita im April 2021, war noch vorgesehen gewesen, diese in der alten Käserei unterzubringen. Mittlerweile wohnen dort Asylsuchende. Würde man die Kita in der alten Käserei ansiedeln, müsste man Wohnungen für Asylsuchende anmieten, gibt Gemeinderat Cyrill Meier, zuständig für Liegenschaften, zu bedenken. Ausserdem seien diese Räumlichkeiten nicht für den Kita-Betrieb geeignet, sagt eine Votantin.

Zweiter Kritikpunkt des Antragstellers ist, dass laut Gutachten in Berg nun doch ein Bedürfnis nach einer Kita bestehe. Eine Befragung von Familien in Berg im Vorfeld der Abstimmung 2019 hatte jedoch ergeben, dass ein Hort, aber keine Kita gewünscht ist. Gemeinderätin Leitner sagt, diese Bedürfnisse hätten sich mittlerweile verändert. Vier Kinder aus Berg würden momentan in der Kita in Wittenbach betreut.

Mehrheit will keine anonyme Abstimmung

Ein Votant aus dem Publikum weist darauf hin, dass eine Kita im Dorf ein Attraktivitätsfaktor sei. Er vermiete selbst Wohnungen und für einige interessierte Familien sei die fehlende Kita ein Grund, nicht nach Berg zu ziehen. Auch, dass dank einer Kita Frauen wieder vermehrt ins Berufsleben zurückkehren und so den Fachkräftemangel entschärfen könnten, betonen einige Anwesende.

Nach der angeregten Diskussion lehnen 94 Personen den Rückweisungsantrag ab. Auch ein zweiter Antrag hat wenig Chancen: Ein Mann fordert eine Urnenabstimmung, da sich viele ältere Stimmberechtigte nicht getraut hätten, an die Versammlung zu kommen und offen Nein zu stimmen. 96 Personen sind dagegen, die Abstimmung an die Urne zu bringen. Der Rückweisungsantrag sowie der Antrag auf Urnenabstimmung hätten einen Entscheid zur Kita verzögert. Ein junger Vater, der erst vor kurzem nach Berg gezogen ist, sagt dazu:

«Diese Zeit haben wir nicht.»

Sandro Parissenti, Gemeindepräsident von Berg. Bild: Michel Canonica

So stimmt zwei Stunden nach Versammlungsbeginn schliesslich die Mehrheit, 80 Personen, für die Kita als Ergänzung zum Hort. Von den 655 Stimmberechtigten waren 130 anwesend, das entspricht rund 20 Prozent. Das Abstimmungsergebnis erntet Applaus.

Kurz vor dem letzten Traktandum – der allgemeinen Umfrage, bei der es um die Zukunft der alten Käserei ging – verlassen bereits die ersten Personen den Saal. Auf Parissentis Hinweis, sie würden den Apéro verpassen, antworten sie entschuldigend: «Wir haben kleine Kinder zu Hause.»