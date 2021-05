Bürgerversammlung Die Wittenbacher Stimmberechtigten genehmigen die Rechnung 2020 – und diskutieren über Dauerbrenner Die Abstimmungen über die Rechnungen 2020 der Politischen Gemeinde sowie der Primarschulgemeinde Wittenbach gehen ohne Misstöne über die Bühne. Zu Diskussionen und Kritik kommt es danach.

94 Stimmberechtigte kamen am Montagabend an die Wittenbacher Bürgerversammlung. Bild: Michel Burtscher

Wittenbach ist die Ausnahme unter den Gemeinden in der Region St.Gallen: Während überall sonst die Bürgerversammlung im März wegen der Coronapandemie abgesagt und stattdessen an der Urne abgestimmt wurde, fand sie in Wittenbach am Montagabend statt. Mit Masken und genügend Abstand natürlich. 94 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten sich dafür in der Aula des OZ Grünau eingefunden. Das entspricht 1,6 Prozent der Stimmberechtigten.

Auf der Traktandenliste standen die Rechnungen 2020 der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde sowie die Allgemeine Umfrage. Zur Erinnerung: Die Rechnung der Politischen Gemeinde schloss bei einem Gesamtaufwand von 47 Millionen Franken mit einem unerwarteten Plus von 2,9 Millionen ab. Budgetiert war ein Defizit von 1,4 Millionen. Grund für die Differenz waren höhere Steuereinnahmen und diverse tiefere Ausgaben insbesondere im sozialen Bereich.

Wortmeldungen zum «Puls» und dem ehemaligen Schulareal

Die Rechnung der Primarschulgemeinde wiederum schloss um 35'000 Franken besser ab als erwartet. Überraschungen gab es bei den Abstimmungen keine: Die beiden Rechnungen wurden ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen (Politische Gemeinde) beziehungsweise bei einer Enthaltung (Primarschulgemeinde) gutgeheissen.

Während der Allgemeinen Umfrage gab es dann Wortmeldungen zu verschiedenen Themen - darunter auch Dauerbrenner wie die umstrittene Vergabe des Mitteilungsblatts im vergangenen Jahr oder die künftige Nutzung des ehemaligen Schulareals auf dem Wittenbacher Dorfhügel.

Update folgt...