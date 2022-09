Bürgerversammlung «Die Bank macht den grössten Reibach»: Nicht alle Häggenschwiler wollen die «Asylantenliegenschaft» an die Raiffeisenbank verkaufen Die Gemeinde Häggenschwil will ein altes Haus an der Dorfstrasse der benachbarten Raiffeisenbank verkaufen. Diese will es abreissen, dort eine Überbauung realisieren und Wohnungen verkaufen. Damit sind manche Dorfbewohner nicht einverstanden. Am 25. September stimmen sie darüber ab.

Die Raiffeisenbank will das Haus an der Dorfstrasse 12/14 abreissen und das 766 Quadratmeter grosse Grundstück überbauen. Bild: Donato Caspari (10. März 2022)

Noch wohnen Asylsuchende im alten Doppeleinfamilienhaus an der Dorfstrasse 12/14 in Häggenschwil. Geht es nach dem Willen der Gemeinde, soll sich das ändern. Die Raiffeisenbank will die «Asylantenliegenschaft», die neben ihrem sanierungsbedürftigen Bankgebäude steht, kaufen. Sie will ein Bauprojekt für beide Parzellen aufgleisen, das alte Haus abreissen, Wohnhäuser bauen und Eigentumswohnungen verkaufen.

Die Gemeinde will der Bank das alte Haus samt dem 766 Quadratmeter grossen Grundstück für 574’500 Franken verkaufen. Manche Dorfbewohner sind damit nicht einverstanden, weil die Bank ihren Schalterbetrieb Anfang Jahr eingestellt hat. Zudem erachten sie den Verkaufspreis als zu billig. Mit 104 Unterschriften wurde das fakultative Referendum ergriffen. Ob die Bank ihre Pläne verwirklichen kann, zeigt sich am 25. September: Dann wird an der Urne über den Verkauf Dorfstrasse 12/14 abgestimmt.

Das Geschäft bewegt die Gemüter auch am Dienstagabend an der ausserordentlichen Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle Rietwies. Ein Bürger sagt:

«Die Gemeinde gibt etwas aus der Hand, wenn sie dieses Haus verkauft.»

Es sei ein Bijou: «Ein eigentümliches Haus, das zu Häggenschwil gehört.» Schon viele alte Häuser seien aus dem Dorf verschwunden. «Die Bank macht damit den grössten Reibach.» Ausserdem wolle die Bank Eigentumswohnungen bauen, die sich nur Wohlhabende leisten könnten.

Vorkaufsrecht für Dorfbevölkerung

Gemeindepräsident Raffael Gemperle hält dagegen: Fachleute hätten das Haus, das neben Bankgebäude und Gemeindehaus liegt, nicht als schützenswert eingestuft. «Wir haben im Dorf keine attraktiven Eigentumswohnungen.» Es gebe bereits Interessenten, die ihr Einfamilienhaus für eine neue Eigentumswohnung weitergeben würden.

Gemperle empfiehlt, dem Verkauf zuzustimmen, denn die Bank sei interessiert an einer Entwicklung im Dorfkern. Der Verkaufspreis von 574’500 Franken sei fair, weil die Bank auf alle Bedingungen der Gemeinde eingegangen sei. So sollen Häggenschwilerinnen und Häggenschwiler, die ihre Einfamilienhäuser an die jüngere Generation abtreten, ein Vorkaufsrecht für die neuen Eigentumswohnungen erhalten. Auch soll der Bancomat im Dorf bleiben, «solange ein ausgewiesenes Bedürfnis besteht». Ob auch das Bankgebäude abgerissen wird, um mehr Wohnungen zu generieren, steht noch in den Sternen. Jedenfalls sei eine grosse Tiefgarage nötig, meint Gemperle.

Die Gemeinde sei im Planungsprozess involviert, trage aber keine finanziellen Risiken. Noch gebe es keine Ersatzwohnlösung für die Asylsuchenden. Doch die Gemeinde habe verschiedene Mietwohnungen, in denen sie allenfalls einquartiert werden könnten.

«Man kann es nicht allen recht machen»

Ein Mann findet, die Gemeinde gebe ein «Filetstück» aus der Hand, wenn sie das Grundstück verkaufe. «Der Gewinn fliesst ab an die Bank. Damit habe ich Mühe. Die Bank hat nicht mit Wohnungen zu handeln.» Er habe Zweifel am Vorhaben: «Diese Frucht ist noch nicht reif für die Ernte.» Eine Frau findet hingegen, die Bank sei eine verlässliche Partnerin, die Gemeinde auf dem richtigen Weg. Man könne es nicht allen recht machen, schliesst Raffael Gemperle die Diskussion.

Alle wollen ein schnelles Netz

Unbestritten ist hingegen der Baukredit von 1,95 Millionen Franken für den Ausbau des Glasfasernetzes. 107 Häggenschwilerinnen und Häggenschwiler halten ihren Stimmzettel in die Höhe:

Auch die Häggenschwiler Jungbürger wollen schnelleres Internet. Der rothaarige junge Mann (rechts) hat keinen Stimmzettel, weil er noch nicht volljährig ist. Bild: Melissa Müller

Der Antrag wird einstimmig genehmigt, mit nachfolgendem Applaus. Da die Internetgeschwindigkeit in den Weilern extrem langsam sei, wurde der Gemeinderat von vielen Seiten angehalten, etwas zu unternehmen. Eine Energiekommission suchte Lösungen. Streamingdienste, Fernsehen in hoher Qualität, Homeoffice: Der Datenbedarf ist rasant gestiegen. Mit Swisscom, Sunrise, Salt und SAK wurde die Gemeinde nicht einig. Mit der Telekabel Bischofszell AG fand sie hingegen eine Partnerin. «Wir wollen unser Netz bauen und verpachten, aber nicht aus der Hand geben», so Gemperle. Die Wertschöpfung solle in der Gemeinde bleiben.

Die Gemeinde ist weitläufig, umfasst 24 Kilometer – was die Kosten erhöht. 2023 werden die Aussenweiler mit Glasfaser erschlossen, 2025 die Dorfkerne. «Das machen wir nicht ganz gratis», sagt der Gemeindepräsident. Wer einen neuen Anschluss will, zahlt im Dorfkern 1000 Franken. In den Aussenweilern ist ein sofortiger Anschluss für 1200 Franken zu haben, ein späterer Anschluss für 2000 Franken.

Gemperle hält fest, dass der Strom in der Gemeinde 48 Prozent teurer wird – und dass es noch keine Neuigkeiten dazu gibt, wie es mit dem «Ochsen» weiter geht. Wirtin Rosmarie Egger hört Ende November auf.