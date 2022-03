Bürgerdialog Thal handelt weitsichtig: Bürgerversammlung lehnt ausserplanmässige Senkung des Steuerfusses ab Ohne den obligaten Apéro, aber mit einer ausgiebigen Diskussion um einen Antrag, der eine fünfprozentige Senkung des Steuerfusses beinhaltet, geht die Bürgerversammlung in Thal über die Bühne. Vizegemeindepräsidentin Miriam Salvisberg wird für ihr Extraengagement verdankt.

Die Abstimmung zur Beibehaltung des Steuerfusses von 89 Prozent fällt in Thal deutlich zu Gunsten des Gemeinderates aus. Bild: Rudolf Hirtl

Bereits an der Vorversammlung vor Wochenfrist sind in Thal Stimmen laut geworden, die eine Steuersenkung fordern. Mit über 41,5 Millionen Franken seien die Reserven der Gemeinde zu hoch, zumal für Wasser und Strom zusätzlich 11,4 Millionen Franken zur Seite gelegt wurden. Umso gespannter war man, ob an der Bürgerversammlung vom Montagabend ein Antrag für eine Steuerfusssenkung gestellt wird. Die 179 anwesenden Thalerinnen und Thaler, dies sind 4,19 Prozent der 4264 der Stimmberechtigten, bekommen dann gleich zwei zu hören.

Der erste Antragsteller verlangt eine Reduzierung des Steuerfusses um 5 auf neu 84 Prozent. Der zweite Antragsteller will die vor zwei Jahren beschlossene Reduktion der Grundsteuer von 0,8 auf 0,4 Prozent wieder rückgängig machen. Die Senkung der Grundsteuer komme auch vielen Auswärtigen zugute, die Grundstücke und Häuser besässen. Es wäre nur recht, wenn diese mehr in den Gemeindehaushalt beisteuern würden. Mit der Erhöhung der Grundsteuer könnten die Mindereinnahmen durch die Reduktion des Steuerfuss zudem wieder wettgemacht werden.

In Form von Steuersenkungen mehr an die Bürgerschaft zurückbezahlt

Gemeinderat Ernst Höchner mahnt vor der Abstimmung, in den kommenden Jahren seien keine aussergewöhnlichen Gewinne zu erwarten. Ausserdem würden Aufwertungen von Liegenschaften die Verschuldung nicht reduzieren. Die Antragsteller betonen, Thal habe in der Vergangenheit immer besser abgeschlossen als budgetiert. Gemeinderat Werner Reifler erinnert daran, in welcher Form dieses Geld ausgegeben wurde: «Diese unerwarteten, glücklichen Mehreinnahmen haben in den vergangenen zehn Jahren 43 Prozent der Steuereinnahmen ausgemacht. Im selben Zeitraum haben wir aber 53 Prozent an die Bürgerinnen und Bürger in Form von Steuersenkungen zurückgegeben.»

Zudem habe Thal in den vergangenen fünf Jahren den Steuerfuss in der Region am stärksten gesenkt. Nicht zu vergessen sei, dass 8,3 Millionen Franken des Eigenkapitals reine Buchwerte seien, die durch die Harmonisierung der Rechnungslegungsmodelle der St. Galler Gemeinden entstanden seien. Ein Votant fügt an, in der Vergangenheit sei tatsächlich meistens mehr Geld hereingeflossen als budgetiert. Man sollte das Geld nun aber zusammenhalten, bis alle Aufgaben der Gemeinde gelöst seien, und erst dann wieder über Steuersenkungen nachdenken.

Gemeinderat war nach Rücktritt des Gemeindepräsidenten gefordert

Die anschliessende Abstimmung bringt ein klares Resultat. Der Antrag des Gemeinderates, den Steuerfuss gleich zu lassen, setzt sich gegen den Antrag, diesen um 5 Prozent zu senken, mit 103 zu 47 Stimmen durch. Der Antrag zur Erhöhung der Grundsteuer wird danach zurückgezogen, um eine allgemeine Steuererhöhung zu vermeiden. Ohne Gegenstimmen wird die Jahresrechnung 2021 (Gewinn von 2,5 Mio. Franken) genehmigt. Das Budget 2022 mit einem Reservebezug von 2,4 Mio. Franken wird mit wenigen Gegenstimmen abgesegnet.

Seit der Vakanz im Gemeindepräsidium ist Gemeinderat Werner Reifler für die Finanzkommission verantwortlich. Er hat dort dafür gesorgt, dass der gesamte Jahresabschluss- und Budgetprozess im Hinblick auf die Bürgerversammlung ordentlich abgewickelt werden konnte. Er erhält am Montagabend einen verdienten Applaus, nachdem ihm ein Redner brillante Arbeit attestiert. Applaus samt Blumenstrauss gibt es für Miriam Salvisberg, die seit dem Rücktritt von Gemeindepräsident Felix Wüst die Doppelfunktion Schulratspräsidentin und Vizegemeindepräsidentin ausübte und damit einen besonderen Effort zum Wohl der Gemeinde geleistet hat.

Der gesamte Gemeinderat musste nach dem Rücktritt des Gemeindepräsidenten einen Mehraufwand leisten; insbesondere Schulratspräsidentin Miriam Salvisberg und Werner Reifler. Bild: Rudolf Hirtl

Ein Stimmbürger macht sich Sorgen um die Wasserqualität des Trinkwassers, nachdem in Goldach bekanntlich Chemikalien in den See geflossen sind. «Das Trinkwasser wurde kontrolliert und nur 0,004 Mikrogramm Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) festgestellt, erlaubt wären 0,3 Mikrogramm. Das Trinkwasser ist also sauber», so Miriam Salvisberg. Zuspruch erhält eine Anregung, Fotovoltaik noch stärker zu fördern. Es gebe im Thal immer noch grosse Flachdächer von Industrien, die sich bestens dafür eignen würden.