Budget 2024 Trotz Defizit von 25 Millionen Franken: St.Galler Stadtrat beantragt eine Steuerfusssenkung um 3 Prozentpunkte Der Stadtrat legt dem Parlament für das Jahr 2024 ein Budget mit einem Defizit von 25 Millionen Franken sowie eine Senkung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte von 141 auf 138 Prozent vor. Im Weiteren sind 84 Millionen Franken an Nettoinvestitionen geplant.

Der St.Galler Stadtrat legt dem Parlament für das Jahr 2024 ein Budget mit einem Defizit von 25 Millionen Franken vor. Symbolbild: Alessandro Crinari / Keystone

Der Budgetentwurf der Stadt St.Gallen weist bei einem betrieblichen Ertrag von 590 Millionen Franken und einem betrieblichen Aufwand von 637 Millionen ein sehr hohes negatives Betriebsergebnis von 47 Millionen Franken aus. Das Gesamtergebnis könne aber «dank eines positiven Finanzergebnisses von 22 Millionen auf ein operatives Defizit von 25 Millionen Franken reduziert werden». Das schreibt die Stadt St.Gallen in ihrem Communiqué zum Budget 2024.

Da im Budget jeweils das Vorsichtsgebot gelte und im Falle des tatsächlichen Defizits die vorhandene Eigenkapitaldecke dieses tragen könnte, betrachtet der Stadtrat diesen Aufwandüberschuss im Budgetjahr als «tolerierbar».

Gemäss Mitteilung plant die Stadt im Jahr 2024 mit Bruttoinvestitionen von 102 Millionen Franken und Nettoinvestitionen in der Höhe von 84 Millionen (nach Berücksichtigung eines Realisierungsfaktors und der Dotationskapitalerhöhung um 12 Millionen). «Die Investitionen werden vornehmlich in den Bereichen Bildung, Verkehr und Gewässerschutz sowie als Erhöhung des Darlehens an die St.Galler Stadtwerke (SGSW) getätigt.»

Wie bereits im Vorjahr sei für den Hoch- und Tiefbau ein Realisierungsfaktor von 80 Prozent zum Ziel gesetzt worden, um ein realistischeres Investitionsbudget präsentieren zu können. Der Stadtrat verzichtet in diesem Budgetentwurf 2024 auf die Entnahme aus Reserven.

Die Selbstfinanzierung im Budgetentwurf 2024 beträgt 22 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Selbstfinanzierungsanteil von 3 Prozent und ein Selbstfinanzierungsgrad von 26 Prozent. Die budgetierten Kennzahlen liegen damit deutlich unter den Zielwerten von 10 Prozent respektive 90 Prozent.

Bestehendes strukturelles Defizit

Im Jahr 2018 hat der Stadtrat kommuniziert, dass die Stadt ein strukturelles Defizit in der Höhe von 30 Millionen aufweist. Trotz des grossen Anstiegs des Fiskalertrags um 32 Millionen im Jahr 2022 zeigt der Budgetentwurf 2024 immer noch ein grosses strukturelles Defizit. Grund dafür ist die starke Zunahme des betrieblichen Aufwands seit 2018.

Die Schülerinnen- und Schülerzahlen stiegen in diesem Zeitraum von 6185 auf 6815 an, woraus zusätzliche Personalkosten von 6 Millionen resultieren. Auch ohne die Lehrpersonen hat der Stadtrat in diesem Zeitraum 123 neue Stellen (ohne Betriebe) bewilligt. Der Ausbau der Tagesbetreuung verursachte gegenüber 2018 Zusatzkosten in der Höhe von 6 Millionen, die Stadtklimainitiativen solche von 3 Millionen und der Ausbau der Berufsbeistandschaft 2 Millionen Franken.

Ausserdem hat der Kanton St.Gallen in diesem Zeitraum Kosten von rund 6 Millionen Franken auf die Stadt überwälzt. Dazu komme der Teuerungsausgleich in den Personalkosten von rund 10 Millionen Franken zwischen 2022 und 2024 aufgrund der Inflation, die in den letzten zwei Jahren angezogen hat, sowie höhere Energiepreise.

Steuerfusssenkung um 3 Prozentpunkte

Im Rechnungsjahr 2022 allein ist der Fiskalertrag höchst erfreulich um 32 Millionen Franken angestiegen. Ein grosser Teil dieses Anstiegs wird verwendet, um die erwähnte Steigerung der Kinderzahlen und die Steigerung der Falllast bei den Berufsbeiständen und der KESB aufzufangen sowie für die Erreichung der gesetzten Legislaturziele. Ein zweiter Teil ist den Angestellten via Teuerungsausgleich zugeflossen.

Trotz verbleibendem Minus schlägt der Stadtrat vor, rund 5 Millionen mit einer Steuerfusssenkung von 3 Prozentpunkten an die Bevölkerung zurückzugeben. Die Bevölkerungsbefragung 2023 habe bestätigt, dass der hohe Steuerfuss der grösste Unzufriedenheitsfaktor der Stadtbevölkerung sei. «Mit der vorgeschlagenen Senkung des Steuerfusses möchte der Stadtrat das klare Zeichen setzen, dass er dieses Ergebnis ernst nimmt», heisst es in der Mitteilung weiter.

So könne zumindest ein Teil der höheren Einnahmen für die Steuerfusssenkung genutzt werden. Ob weitere Steuerfusssenkungen in den nächsten Jahren möglich sind, hängt davon ab, ob die Konjunktur weiterhin gut bleibt, die Aufwände via «Fokus25»-Projekte gesenkt werden können und ob die Zusatzlasten der Stadt mit dem Finanzausgleich fairer entschädigt werden.

Viele Unsicherheitsfaktoren

Bisher ist die Konjunktur in der Schweiz noch stabil; es gibt jedoch erste Anzeichen für eine mögliche Abkühlung. Es herrscht Unsicherheit als Folge des Ukrainekriegs, der Energielage und der hohen Inflationsrate in der EU. Das seien Faktoren, die sich auf den künftigen Fiskalertrag belastend auswirken könnten. Ausserdem wird sich das steigende Zinsumfeld im Finanzergebnis mittelfristig negativ auswirken.

Unter anderem auch wegen der hohen Zusatzlasten von 36 Millionen, welche die Stadt jährlich zu tragen hat, bleibt die Finanzierung der steigenden Leistungen und der Investitionen in die nachhaltige Entwicklung der Stadt eine grosse Herausforderung. (red)