Budget 2023 St.Gallen erwartet für 2023 ein Loch von 16 Millionen: Die acht wichtigsten Fragen und Antworten zu den städtischen Finanzen Die Stadt St.Gallen wird 2023 mehr Steuern einnehmen als dieses Jahr. Die Mehreinnahmen werden aber direkt wieder ausgegeben, denn auch die Ausgaben steigen deutlich.

Die finanzielle Lage der Stadt St.Gallen bleibt schwierig. Für 2023 rechnet die Stadt mit einem Minus von rund 15,9 Millionen Franken. Gestern präsentierten Stadtpräsidentin Maria Pappa und Finanzchef Armin von Wehrden den Medien das Budget.

Am 13. Dezember wird sich das Stadtparlament darüber beugen. Zu Reden geben dürften die Aufwände, diese steigen deutlich – auch aufgrund von Parlamentsentscheiden. Aber auch die Mehreinnahmen sind bemerkenswert: Die Stadt rechnet mit 10 Prozent mehr Steuererträgen.

Das Budget der Kantonshauptstadt sieht fürs laufende Jahr ein Defizit von 21,7 Millionen Franken vor. Die Hoffnung ist, dass die Rechnung wie in früheren Jahren besser ausfällt. 2021 etwa war ein Loch von 26,7 Millionen budgetiert, am Schluss resultierte aber ein Plus von 1,6 Millionen. Ob sich das Blatt wieder zum Guten wenden wird, ist gemäss Pappa nicht abschätzbar: Klar ist, dass die Erträge – vor allem dank der Steuereinnahmen – erheblich besser als budgetiert ausfallen sollten.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin von St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (30. April 2021)

Dem stehen diesmal aber auch zusätzliche Aufwendungen gegenüber: Aufgrund einer Neubewertung aller Anlagen werden die Abschreibungen 18 Millionen Franken höher ausfallen als budgetiert. Mehrkosten gibt’s auch wegen der Olma (plus 5,4 Millionen) und der Spitex (plus 3 Millionen). Die Mehreinnahmen sollten die zusätzlichen Aufwände decken. Ob sie aber genügen, um das veranschlagte Defizit reduzieren, scheint im Moment sehr unsicher.

Das Resultat soll 2023 in wesentlichen Punkten besser ausfallen als im laufenden Jahr. Dies ist nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass die Fachleute davon ausgehen, dass die Steuererträge auch 2023 munter sprudeln und sogar weiter zulegen werden.

Budgetiert ist fürs kommende Jahr in der Erfolgsrechnung allerdings immer noch ein Defizit von 15,9 Millionen Franken. Das sind 5,8 Millionen weniger als im Budget 2022. Der Steuerfuss soll nach dem Willen des Stadtrats bei 141 Prozent bleiben. Budgetiert ist insgesamt ein Aufwand von 627,1 und ein Ertrag von 591,2 Millionen; gegenüber dem Budget 2022 steigt der Aufwand damit um rund 49 und der Ertrag um rund 48 Millionen Franken.

Mit deutlich besseren Zahlen als 2022 wartet das Stadtbudget 2023 auch für die Investitionsrechnung auf. Insbesondere beträgt der Selbstfinanzierungsgrad wieder 68 Prozent (2022: 6). Von den Nettoinvestitionen von 59,3 Millionen kann die Stadt also aus eigenen Mitteln 40 Millionen finanzieren. Für 19,3 Millionen muss sie sich zusätzlich verschulden.

Der Betriebsaufwand steigt gegenüber dem Budget 2022 um 36 Millionen Franken. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler nimmt zu (plus 7,3 Millionen Franken) und mehr Kinder besuchen die Tagesbetreuung (plus 2,5 Millionen).

Die Umsetzung der Velo- und Stadtklima-Initiativen, deren Gegenvorschläge das Stadtparlament angenommen hat, kostet rund 2,5 Millionen. Im Betrag sind auch Ausgaben für die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie enthalten. Die Berufsfeuerwehr und die Berufsbeistandschaft erhalten mehr Personal (plus 1,4 Millionen). Ausserdem sind 5,7 Millionen Franken vorgesehen für Lohnerhöhungen.

Die Unterbringung und Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen dürfte rund 12,4 Millionen Franken kosten. Die Stadt geht aber davon aus, dass der Bund 11,5 Millionen Franken zurückerstattet.

Die Steuereinnahmen steigen deutlich: Verglichen mit dem Budget 2022 wird die Stadt nächstes Jahr 33,8 Millionen Franken oder 10 Prozent mehr einnehmen. Das sei deutlich mehr als gedacht, sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa am Freitag.

Vor einem Jahr fiel am Budget 2022 ein Punkt besonders auf: Von den geplanten Investitionen konnte die Stadt gerade mal 6 Prozent selber bezahlen. Für 94 Prozent der Kosten musste sie Geld aufnehmen. Das war ein Ausreisser. Mit dem Budget 2023 erreicht der Selbstfinanzierungsgrad wieder 68 Prozent.

Im Riethüsli wird gebaggert: Der Neubau des Schulhauses ist 2023 mit 10 Millionen Franken die grösste Investition der Stadt. Bild: Reto Voneschen

Der Stadtrat reagiert zudem auf Kritik: Wiederholt hatten Parlamentarier moniert, die Stadt realisiere geplante Investitionen nicht. Von einem «Investitionsstau» war die Rede. In der Regel können 80 Prozent der Projekte im Hoch- und Tiefbau umgesetzt werden, hiess es gestern. Dies berücksichtigt die Stadt künftig bei der Budgetierung. Von den Bruttoinvestitionen zieht sie bereits jetzt 8,2 Millionen Franken ab für Projekte, die nicht realisiert werden können.

Der Neubau der Schulanlage Riethüsli ist nächstes Jahr mit Abstand die grösste Investition. Für 2023 sind hier 10 Millionen Franken budgetiert. Die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrdepots kostet 3,5 Millionen und die Sanierung und Erneuerung der Leichtathletikanlage Neudorf 2,8 Millionen.

Der Stadtrat beantragt, den Steuerfuss für natürliche Personen unverändert bei 141 Prozent zu belassen. Angesichts der Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung sei das der richtige Weg, sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa. Ukraine-Krieg, die Energielage und die hohe Inflationsrate in der EU: Für die Stadtkasse sei die Ausgangslage mittelfristig unsicher, vor allem bezüglich Steuereinnahmen.

Ziel bleibe es aber, so versicherte die Stadtpräsidentin, den Steuerfuss zu senken. Dies mit Blick auf die Entwicklung in vielen umliegenden Gemeinden. Allerdings sei das Ziel nicht ganz so einfach zu erreichen: St.Gallen trage als Zentrumsstadt Lasten, die kleinere Städte und Gemeinden nicht bewältigen müssten. Im Vergleich zu anderen Schweizer Zentrumsstädten stehe St.Gallen aber gut da.

Die St.Galler Stadtverwaltung beschäftigt einschliesslich der Lehrkräfte der Volksschule rund 4200 Personen. Da die Inflation zurück ist, erhalten die Verwaltungsangestellten einen Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent. Die Lehrerinnen und Lehrer werden gemäss kantonaler Besoldungsordnung entlöhnt, für sie beträgt der allgemeine Teuerungsausgleich 1,7 Prozent.

Verwaltungsangestellte sollen einen Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent erhalten. Bild: Ralph Ribi

Weiter sollen nach dem Willen des Stadtrats 0,5 Prozent der gesamten Lohnsumme, das sind rund 800'000 Franken, für individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung stehen.