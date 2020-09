Bruno Brovelli scheidet aus dem Wittenbacher Gemeinderat aus: Er ist der logische Verlierer

Bruno Brovelli (SVP) hat die Wiederwahl in den Wittenbacher Gemeinderat nicht geschafft. Er scheidet nach 16 Jahren aus dem Gremium aus. Seinen Platz nimmt Boris Schedler ein. Der FDPler trat als einziger Neuling an den an und forderte fünf Bisherige heraus. Dass dies nun für Bruno Brovelli Konsequenzen hat, kommt nicht ganz überraschend.