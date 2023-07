Denkmal Neuer Glanz für den Heiligen Jakobus: Restaurierung des bekannten Jakobsbrunnens in Rorschach steht bevor Der Jakobsbrunnen auf dem Kronenplatz in Rorschach wird saniert. Dafür wird er am 24. Juli abgebaut – und möglichst noch in diesem Jahr an einem etwas anderen Ort wieder installiert.

Jakobsbrunnen in Rorschach. Das Denkmal am Jakobsweg wird umfassend saniert. Bild: Rudolf Hirtl

Im Zuge der Sanierung der Hauptstrasse in Rorschach wird auch der Kronenplatz inklusive Jakobsbrunnen neugestaltet. Am 24. Juli wird der Brunnen dafür vorübergehend von seinem Platz entfernt. Im Budget sind 330’000 Franken für die Restaurierung vorgesehen.

Der Brunnen soll für die Sanierung in seine Einzelteile wie Becken und schmiedeeiserne Elemente zerlegt werden, sagt ein Mitarbeitender der Bau- und Stadtentwicklung Rorschach. Die Jakobusfigur, die sonst auf dem Brunnen steht, wurde schon vor einigen Monaten abgebaut und wird neu gegossen. Zudem verschiebt sich der Standort des Jakobsbrunnens in das Zentrum des Kronenplatzes, und der Brunnen bekommt sein ursprüngliches dreistufiges Podest zurück.

Die Restaurierung wird eine vielfältige Aufgabe

Je nach Baumaterial des Brunnenteils sind verschiedene Spezialistinnen und Spezialisten aus der Region und der Schweiz gefragt. So gestaltet sich die Sanierung vielfältig: Schmiede und Steinmetze, aber auch Spezialisten, welche die Glocke des Brunnens restaurieren, arbeiten mit. Erfolgen soll die Restaurierung auf dem Gelände des alten Schlachthofs am See.

Der erste Jakobsbrunnen wurde 1833/34 an der Stelle der abgebrochenen Jakobskapelle erbaut, wie der Website der Stadt Rorschach zu entnehmen ist. Die Jakobskapelle diente lange als Raststätte für Pilgerinnen und Pilger, die den Jakobsweg wanderten. 1896 gefiel der damals baufällige erste Brunnen den Bewohnerinnen und Bewohnern allerdings nicht mehr, worauf er durch den heutigen Jakobsbrunnen mit Jakobusfigur ersetzt wurde.

Die Glöcknerinnen und Glöckner von Rorschach

Interessant am Jakobsbrunnen ist die Geschichte der Glocke in der Brunnensäule: War sie zuvor noch von Hand betätigt worden, wurde das Läuten der Glocke in den 1970er-Jahren automatisiert. Diese Automatisierung wurde aber 2009 im Rahmen des Projekts «Rorschach – Stadt der Sinne», das zum Ziel hatte, in Zeiten der Digitalisierung bewusster zu leben, wieder rückgängig gemacht.

Im Zusammenhang mit der «Entautomatisierung» der Brunnenglocke bildete sich ein Team, das in den Pilgermonaten jeden Tag um 11 Uhr und 18 Uhr die Glocke von Hand läutet. Die sogenannten Glöcknerinnen und Glöckner von Rorschach werden auch nach der Restaurierung, die im Idealfall noch dieses Jahr abgeschlossen wird, weiterhin in ihrem Amt tätig sein.