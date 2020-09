Serie Brunnen in der Stadt St. Gallen: Der Lämmler, Erinnerung an das textile Erbe Mit der Sanierung des Bahnhofplatzes wurde der Standort des Tuchbrunnens für kurze Zeit angezweifelt. Doch heute ist unbestritten, dass der «Lämmler» zu St.Gallens künstlerischem Erbe gehört.

Der Lämmlerbrunnen darf weiterhin auf dem Kornhausplatz stehen. Bild: Basil Schnellmann (3.September 2020)

Wer sich vom Bahnhof St.Gallen in Richtung Altstadt aufmacht, die Bushaltestellen quert und sich seinen Weg über den neuen Kornhausplatz bahnt, kommt unweigerlich an einer hoch ragenden Brunnenskulptur vorbei. Was der Auswärtige, der dem Plätschern des Brunnens lauscht, sicher nicht weiss: Diese Plastik stand vor wenigen Jahren im Zentrum einer Diskussion über die Ausschmückung bei der Neugestaltung des Kornhausplatzes.

An der Stelle, an der das alte Rathaus gestanden hatte, schuf der St.Galler Künstler und Gewerbelehrer Jakob «Köbi» Lämmler in den 1970er-Jahren eine Skulptur, die der textilen Vergangenheit St.Gallens Rechnung tragen sollte. Das Kunstwerk, ein hohes, bronzenes, faltenwerfendes Tuch, aus dem ein seichter Wasserstrahl rieselt, wurde 1980 eingeweiht. Im Konzept des Künstlers war vorgesehen, dass das Kunstwerk an einer Leine «hängen» soll, doch dieses Teilstück des Gesamtkunstwerks wurde nie umgesetzt.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Köbi Lämmler im Atelier in Narbonne-Plage, Juli 1961 Aufbruch - Malerei in der Ostschweiz von 1950 bis 1965, Roland Wäspe

Bei der Neugestaltung und Sanierung des Bahnhofplatzes vor sechs Jahren kam es zur Diskussion, ob Lämmlers Erbe seinen Platz behalten darf oder ob ihm eine andere Bleibe zugeteilt wird. Ursprünglich war bei der Neugestaltung auf dem Kornhausplatz ein Wasserspiel geplant. Doch dieses wurde von verschiedenen Seiten als «niveaufrei» und «belanglos» abgetan. Eine der kritischen Stimmen war damals Daniel Studer, Direktor des Historischen- und Völkerkundemuseums St. Gallen. Lämmlers Werk aus den 1970ern zähle zur Schweizer Avantgarde der Informel-Richtung, einer Form der abstrakten Kunst, liess er verlauten.

Die Suche nach einem würdigen Ersatzort gestaltete sich jedoch schwieriger als erwartet. Da man die Skulptur weder einlagern noch an eine andere Gemeinde abgeben wollte, wurden die Pläne für das Wasserspiel trotz bereits erfolgter Volksabstimmung kurzerhand verworfen und der Lämmler-Brunnen saniert an derselben Stelle wieder aufgebaut. Die erfolgte Abstiimung führte zwar zu einem Rekurs, der allerdings abgewiesen wurde.