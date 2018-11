Die Braunwalder AG aus Gossau schliesst ihr Haushaltswarengeschäft Die Gossauer Braunwalder AG verkauft Haushaltsartikel bald nur noch online. Im Dezember startet der Ausverkauf. Adrian Lemmenmeier

Die Braunwalder AG verkauft Haushaltswaren künftig nur noch online. (Bild: Adrian Lemmenmeier)

Die Braunwalder AG verkauft Sport-, Freizeit-, und Haushaltsartikel. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Wer allerdings bei Braunwalder einen Mixer, Teetassen oder eine Knoblauchpresse kaufen will, sucht im Geschäft an der St. Gallerstrasse bald vergebens. Diese Produkte kann man ab nächstem Jahr nur noch im Internet erwerben.

«Das Konsumverhalten ändert sich», sagt Geschäftsführer Alex Bühler. Man könne sich diesen Veränderungen nicht entziehen und setze somit auf den Spagat zwischen Online- und herkömmlichen Geschäft. Skianzüge, Gartenmöbel oder Sonnenschirme gibt es noch immer im Geschäft.

Telefonische Beratung angeboten

Jene Kunden, die den Einkauf im Internet nicht gewohnt sind, lässt die Braunwalder AG nicht hängen. «Wer im Umgang mit Online-Portalen nicht geübt ist, kann sich im Geschäft der Braunwalder AG oder telefonisch beraten lassen», teilt die Firma mit. Wer Haushaltsgeräte bestellt, kann sie nach Hause liefern lassen oder an der St. Gallerstrasse abholen.

Unklar, was mit Ladenfläche geschieht

Ob die Braunwalder AG die Ladenfläche, in der zurzeit Haushaltsartikel verkauft werden, weiterhin mieten wird, sei derzeit noch offen, sagt Bühler. «Das entscheiden wir erst gegen Frühling.» Vorerst ist der Ausverkauf angesagt. Weil man künftig übers Internet verkauft, räumt die Braunwalder AG das Lager in Gossau. Ab 1. Dezember fallen die Preise; es gibt Rabatt von bis zu 80 Prozent auf Kaffeemaschinen, Weingläser und andere Artikel.