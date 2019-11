Brauchen Parlamentarier einen Stellvertreter? SP erwägt Vorstoss in der Stadt St.Gallen

Fünf Schweizer Kantone kennen eine Stellvertreterregelung in Kantonsparlamenten: das Wallis, Neuenburg, Genf, Jura und Graubünden. Von den Städten und Gemeinden, die mit einem Parlament organisiert sind, hat gemäss Martin Tschirren, stellvertretender Direktor des Schweizerischen Städteverbandes, einzig Moutier im Kanton Jura eine Regelung mit Stellvertretern. In Biel hat das Stadtparlament vergangene Woche in erster Lesung einer neuen Stadtordnung zugestimmt, die eine Stellvertreterregelung für Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier vorsieht. In Biel käme diese zum Tragen, wenn ein Mitglied der 60-köpfigen Legislative, des Stadtrats, länger als drei Monate ausfiele. Vertreten würden die Abwesenden von Personen, die auf der gleichen Liste kandidiert haben und zum Zeitpunkt der Vertretung auf dem ersten oder zweiten Ersatzplatz sind. Der Stadtrat von Biel muss der neuen Stadtordnung nach der zweiten Lesung noch zustimmen; das letzte Wort haben die Stimmberechtigten am 17. Mai nächsten Jahres.

Im Kanton Graubünden wird der Grosse Rat im Majorzsystem gewählt. Die 120 Mitglieder des Grossen Rats haben Stellvertreter. Diese werden in den 39 Wahlkreisen gleichzeitig wie die ordentlichen Mitglieder des Parlaments gewählt, allerdings separat. Domenic Gross, Leiter des Ratssekretariats, ist trotz erheblichen Mehraufwands ein Verfechter der Stellvertreterregelung. «Wir haben den Grossen Rat bei unseren sechs Sessionen im Jahr immer komplett.» Fällt ein Mitglied aus, kommt gemäss Gross die Regionalleitung der Wahlkreise zum Zug. Sie bietet dann die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter auf, das Wahlergebnis bestimmt die Reihenfolge. Pro Wahlkreis gibt es maximal zehn Stellvertreter, insgesamt sind es 106. Die Parteizugehörigkeit der Stellvertreter spielt keine Rolle bei einem Aufgebot. Als Beispiel: Der bevölkerungsschwache Wahlkreis Calanca hat ein einziges Mandat im Grossen Rat. Ordentliches Mitglied ist Paulo Papa aufs Augio. Er ist Mitglied der BDP. Seine Stellvertreterin ist Rosanna Spagnolatti aus Busono. Spagnolatti ist Mitglied der CVP. (dwi)