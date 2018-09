Bratwurst, Bier und Büffel-Burger am St.Galler Genusstag Über 40 Produzenten regionaler Spezialitäten präsentieren sich am Samstag im Stadtzentrum am Genusstag. Zu den Ausstellern zählen Alteingesessene und Exoten. Luca Ghiselli

Die Bratwurst darf am Genusstag nicht fehlen. (Bild: Mareycke Frehner)







Hofläden, Käsereien, Brauereien und Metzger. Kaffeeröster, Schnapsbrenner und Pizzabäcker. Sie alle präsentieren am Samstag von 9 bis 17 Uhr auf dem Bohl, in der Marktgasse und auf dem Bärenplatz ihre Produkte. An über 40 Ständen können Besucherinnen und Besucher am diesjährigen St. Galler Genusstag regionale Spezialitäten probieren und kaufen.

Zum zwölften Mal wird der Genuss zelebriert

Erstmals fand der St. Galler Genusstag 2007 statt. Mit dem Tag wollen die Initianten rund um den Trägerverein Culinarium die Bedeutung regional hergestellter Produkte hervorheben sowie diese und ihre Produzenten sichtbar machen. Wo weiden die Schafe, aus deren Fell Rohwolle gemacht wird? Und wer steht am Anfang der Öpfelringli-Produktionskette?

Antworten auf diese Fragen erhalten Passanten im Stadtzentrum morgen Samstag aus erster Hand. In der Ausstellerliste finden sich neben grösseren Produzenten wie der Mosterei Möhl oder dem Mineralwasser-Hersteller Goba auch viele kleine Unternehmen, die ihre eigene kulinarische Nische besetzen.

Dazu zählen zum Beispiel Emma & Söhne aus St. Gallen, die Obst und Gemüse direkt vom Bauernhof an die Haustür liefern. Oder der «Büffeltreff» aus Abtwil, der aus Muoler Büffelfleisch Burger herstellt. Die St. Galler Bratwurst darf auch nicht fehlen: Sie brutzelt am Samstag unter anderem auf dem Grill der Spezialitäten-Metzgerei Bechinger aus St. Georgen.

Das gesamte Programm des St.Galler Genusstags ist hier aufgeschaltet.