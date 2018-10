Stau zum Wochenstart: Rosenbergtunnel nach Brandalarm gesperrt – Auffahrunfall bei Wil

Wer am frühen Montagmorgen von Rorschach oder Wil her in Richtung St.Gallen unterwegs war, musste sich in Geduld üben: Es kam zu Staus. Einmal war ein Brandalarm dafür verantwortlich, einmal ein Unfall.