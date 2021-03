An der Heimatstrasse in St.Gallen ist am Dienstagvormittag ein Wohnungsbrand entfacht. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht. Gemäss Kantonspolizei St.Gallen ist von einem Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken auszugehen. Die betroffenen Wohnhäuser sind nicht mehr bewohnbar.