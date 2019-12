Brand in Uzwil – mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar Am Donnerstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Uzwil ein Feuer ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, Verletzte gibt es keine. Einige der Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

In Uzwil hat am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Bilder: BRK News

(evw) Am Donnerstagabend hat in Uzwil ein Mehrfamilienhaus gebrannt. In dem Haus waren insgesamt zwölf Wohnungen, der Brand brach in der obersten Wohnung aus.

Laut Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, war die Türe verschlossen, sie musste von der Feuerwehr aufgebrochen werden. «Es war lange unklar, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, nach einer Weile sind die beiden Mieter aber aufgetaucht», sagte Krüsi gegenüber BRK News.

Insgesamt seien aus den Wohnungen zehn Leute evakuiert worden. «Einige davon konnten bei Angehörigen untergebracht werden.» Es sei ein Gemeinderat anwesend gewesen, die Unterbringung der Betroffenen sei Sache der Gemeinde. Laut Krüsi gab es keine Verletzten, aber der Sachschaden am Haus sei sehr hoch.

«Genaue Zahlen können wir noch nicht nennen, aber einige Wohnungen sind aufgrund der Rauchschäden nicht mehr bewohnbar.»

Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt, aber es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Brandursache werde noch ermittelt, mit Hilfe von Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen werde versucht herauszufinden, ob allenfalls eine Fahrlässigkeit seitens der Mieter für den Brandausbruch verantwortlich sein könnte. Die nächsten Schritte seien die Spurensicherung und die Befragung der Bewohner.

Bei dem Vorfall waren eine Patrouille der Polizei, die Feuerwehr Uzwil, die Feuerwehr Wil, die Feuerwehr Oberbüren und vorsorglich auch ein Rettungswagen vor Ort.